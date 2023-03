Anciana de origen cubano pierde su casa en Hialeah y todas sus pertenencias tras voraz incendio

Afortunadamente, la puerta estaba entreabierta.

“Le di un golpe a la puerta y pude entrar y ella no quería salir, tuve que forcejear un poco, ella no quería salir porque pensaba que era un delincuente”, agregó el vecino.

La mujer de 83 años nos contó que, entre dormida y despierta, no entendía lo que sucedía a su alrededor.

“Sentí a mi perra cuando ladró, sentí un olor raro, abrí la persiana vi mucho humo y dije, mi madre aquí pasa algo y el vecino me dijo, vamos, no puedes estar allá adentro, si te toqué y no me sentiste y me sacó para afuera y sacó a la perrita”, contó Daisy Sequera.

Luego de varios minutos, los bomberos lograron apagar las llamas e informaron que el fuego se inició en el cobertizo y rápidamente se extendió al resto de la casa, causando daños significativos.

Tras la inspección, los bomberos colocaron una etiqueta roja en la propiedad en la que se informa que el lugar quedó inhabitable, debido a su entorno inseguro.

Horas más tarde, los rescatistas tuvieron que regresar, ya que el humo continuaba saliendo de la estructura.

Desde la acera, la señora Daisy observaba su casa mientras se aferraba a su mascota.

“Pensaba morirme en esa casa, pero vamos a ver si se repara, porque no tiene seguro”, agregó la señora.

Las causas del incendio continúan bajo investigación.