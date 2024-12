Adolescente de 15 años muere baleado afuera de un edificio en South Miami. Hay dos arrestados

Las autoridades identificaron a los implicados como Javari Omarion Jones, de 19 años, y Quinton Lenard Mayo, de 18.

El adolescente que falleció fue Nolan King, de 15 años, quien llevaba tres años viviendo en el edificio.

Conversamos vía telefónica con su madre adoptiva, quien se encuentra devastada con la noticia.

“Como si me hubiera atropellado un camión. Es increíble que tenga que decirles a dos niños de cuatro y seis años que su hermano no va a volver. Ese es mi hijo. A mis ojos era un buen chico. Me mostró todo lo que tenía de amor. Mostró amor por sus hermanos. Nunca hizo nada malo a mis ojos. Pero no puedo decirte lo que hizo fuera de la casa”, dijo Andrea Price, madre adoptiva de la víctima.

Un vecino quien nos pidió resguardar su identidad nos contó que vio a los adolescentes minutos antes del tiroteo.

“Todos estaban reunidos frente al ascensor cuando llegué a casa, todos me miraban como locos y luego subí las escaleras y ni siquiera habían pasado dos minutos cuando después escuché Pow”, dijo el vecino.

De inmediato, el hombre corrió por las escaleras y encontró al joven de 15 años que apenas podía respirar.

“Solo vi que no estaba respirando. Pero no vi sangre, no vi un disparo, nada y pensé que quizás le habían dado con algo, yo no pensé que le habían disparado”, añadió el vecino.

Mayo y Jones están acusados de huir de la policía y resistirse al arresto sin violencia.

Este último compareció ante la corte este lunes y se le fijó una fianza de $7,500.

Las autoridades están tratando de determinar quién fue el responsable de disparar, antes de presentar la acusación formal de homicidio.

“Cualquier homicidio es trágico, pero lo es aún más cuando se produce tan cerca de las vacaciones y, para empeorar las cosas, se trata de un adolescente, estamos hablando de un joven de 15 años que perdió la vida”, señaló Andre Martin, vocero de la policía de Miami-Dade.