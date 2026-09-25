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Doral

Choque múltiple en Doral deja seis heridos y obliga a cerrar una transitada intersección

Cinco vehículos chocaron en NW 87th Avenue y 36th Street. Un conductor quedó atrapado y tuvo que ser trasladado en helicóptero al hospital

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami
Doral Miami

Choque múltiple en Doral deja seis heridos y obliga a cerrar una transitada intersección

Un aparatoso accidente que involucró cinco vehículos dejó al menos seis personas heridas este viernes por la mañana en Doral y provocó importantes afectaciones al tránsito en una de las intersecciones más concurridas de la ciudad.

El choque ocurrió en el cruce de Northwest 87th Avenue y Northwest 36th Street, donde unidades de la Policía de Doral y equipos de Miami-Dade Fire Rescue desplegaron un amplio operativo para atender a las víctimas.

Uno de los conductores quedó atrapado dentro de su vehículo y los rescatistas tuvieron que utilizar herramientas hidráulicas para liberarlo antes de trasladarlo en helicóptero al Jackson Memorial Hospital.

Cinco vehículos involucrados en el accidente

El accidente se produjo durante la mañana, cuando una camioneta GMC roja atravesó la intersección y terminó involucrada en una colisión con un automóvil blanco.

Otros tres vehículos que circulaban por la zona también terminaron chocando, elevando a cinco el número total de automóviles involucrados.

Las imágenes desde el lugar mostraron varios vehículos dañados y una fuerte presencia de policías, bomberos y paramédicos.

Investigan si un conductor sufrió una emergencia cardíaca

De acuerdo con información preliminar reportada por WSVN 7News, el conductor de la camioneta GMC roja habría sufrido una emergencia cardíaca mientras conducía.

Esa situación habría provocado que perdiera el control del vehículo y atravesara la intersección hasta impactar contra el automóvil blanco.

Las autoridades deberán determinar oficialmente si la emergencia médica fue efectivamente la causa que desencadenó el accidente.

El conductor de la camioneta recibió atención médica en el lugar y posteriormente fue trasladado en ambulancia a un hospital.

Conductor quedó atrapado y tuvo que ser rescatado

La situación más compleja para los equipos de emergencia se produjo en el automóvil blanco.

Su conductor quedó atrapado dentro del vehículo debido a los daños provocados por el impacto.

Los bomberos tuvieron que utilizar equipos hidráulicos de extricación para poder sacarlo.

Una vez liberado, fue trasladado en helicóptero al Jackson Memorial Hospital para recibir atención especializada.

Hasta los primeros reportes, las autoridades no habían divulgado públicamente su condición médica.

Seis personas resultaron heridas

Miami-Dade Fire Rescue evaluó a un total de seis personas relacionadas con el accidente.

Cuatro fueron reportadas inicialmente en buenas condiciones, mientras que el conductor de la GMC recibió atención por la presunta emergencia médica.

El conductor rescatado del automóvil blanco fue trasladado por vía aérea debido a la naturaleza del accidente.

No se reportaron fallecidos.

Accidente provoca importantes cierres en Doral

El choque obligó a las autoridades a cerrar parcialmente la intersección mientras policías, bomberos e investigadores trabajaban en la escena.

Las afectaciones se concentraron en NW 87th Avenue y NW 36th Street.

Las autoridades indicaron que permanecían abiertos el tráfico hacia el sur por Northwest 87th Avenue y hacia el oeste por 36th Street, mientras recomendaron a los conductores utilizar rutas alternativas.

La investigación deberá determinar ahora la secuencia exacta de la colisión y confirmar si una emergencia médica sufrida por uno de los conductores desencadenó el choque múltiple.

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami

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