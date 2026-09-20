Final de la Copa de Campeones femenina se jugará en el Nu Stadium de Miami

ARCHIVO - Foto del primero de febrero del 2026, las capitanas del Arsenal Kin Little yLeah Williamson alzan el trofeo de la Copa de Campeones femenina al vencer al Corinthians. (AP Foto/Alastair Grant, Archivo) AP

No está previsto que participe ningún club femenino de Estados Unidos. El Club América de México representará a la CONCACAF tras derrotar al Washington Spirit en la W Champions Cup de la confederación en mayo.

El poderoso Barcelona de España también se ha clasificado para la ronda final de cuatro equipos como representante de la UEFA. La ganadora de la Copa Libertadores Femenina de octubre se clasificará por la CONMEBOL.

La Copa de Campeones se creó para ofrecer a los equipos profesionales femeninos de clubes mayores oportunidades de competir a nivel global, al tiempo que se apoya en el éxito del torneo insignia de selecciones, la Copa Mundial Femenina.

“Se está viendo mucha más atención y crecimiento del deporte, y creo que eso es realmente lo que estamos tratando de hacer: no centrarnos solo en las selecciones nacionales, sino ahora ayudar, hacer crecer, desarrollar y estimular el entorno semanal de las jugadoras, y eso, de nuevo, pasa por estándares mínimos. Pasa por inversión financiera. Pasa por crear competiciones”, explicó Jill Ellis, directora de fútbol de la FIFA.

Ellis, exentrenadora de la selección femenina de Estados Unidos, dijo a The Associated Press que el Nu Stadium fue elegido porque es un recinto específico de fútbol y de un tamaño adecuado (26.700) para la competición.

Ellis señaló que la FIFA ya había anunciado que apuntaba al área de Miami, que en los últimos años ha demostrado apoyo comunitario al fútbol mediante una variedad de competiciones. También se consideraron el huso horario y las temperaturas suaves del invierno, así como el hecho de que Estados Unidos cuenta con una sólida liga profesional nacional, la National Women’s Soccer League.

Además del Club América, el Barcelona y el representante de la CONMEBOL, equipos de África, Asia y Oceanía competirán por el cuarto cupo en Miami.

El Auckland United FC, que ganó la Liga de Campeones de la OFC, se enfrentará en octubre al Naegohyang Women’s FC, campeón de la Liga de Campeones de la AFC. La ganadora de ese partido avanzará para medirse en diciembre al representante de África, surgido del torneo de la Liga de Campeones Femenina de la CAF.

El Arsenal ganó la primera edición de la Copa de Campeones Femenina con una victoria 3-2 sobre el Corinthians de Brasil en febrero. El Arsenal obtuvo 2,3 millones de dólares por ganar el torneo intercontinental. El Corinthians se llevó un millón de dólares como subcampeón.

La Copa de Campeones también se apoya en el creciente número de competiciones regionales de clubes, encabezadas por el éxito de la Liga de Campeones Femenina de la UEFA.

“Parte de desarrollar una competición de clubes es que con eso también llegarán estándares mínimos para los clubes. Estamos trabajando ahora con las confederaciones para asegurarnos de que existan estándares mínimos para poder competir”, añadió Ellis. “Así que cuando intentas crear una competición, no se trata solo de crear una competición que dé reconocimiento global a los clubes y ayude a promover a las jugadoras, etc. También está el incentivo de estimular el crecimiento en las ligas y en las confederaciones que, obviamente, albergan las ligas”.

La FIFA también está introduciendo una Copa Mundial Femenina de Clubes de 16 equipos, que se lanzará en 2028 y se jugará cada cuatro años. La nueva Copa de Campeones se celebrará todos los años, excepto en los años en que se dispute el Mundial de Clubes.

Ellis indicó que, cuando la FIFA estaba considerando la Copa de Campeones, solo había dos confederaciones que contaban con competiciones para definir a un ganador de confederación: la UEFA y la CONMEBOL.

“Una vez que anunciamos esta competición, hemos visto que ahora las seis confederaciones tienen una competición. Así que a veces, cuando creas una competición, en realidad impulsa la inversión de personas que quieren participar y de personas que quieren invertir en el fútbol de clubes”.

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FUENTE: AP