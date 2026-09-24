Delcy Rodríguez promete elecciones en Venezuela ante la ONU, pero evita anunciar una fecha

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez , aseguró ante la Asamblea General de Naciones Unidas que el país celebrará elecciones como parte de una transición hacia lo que definió como una “democracia plena” , aunque evitó anunciar una fecha concreta para los comicios.

“Quiero decirlo muy claro en esta Asamblea General: en Venezuela habrá elecciones ”, declaró Rodríguez durante su intervención del miércoles en Nueva York.

La mandataria afirmó además que su Gobierno inició conversaciones con sectores de la oposición para desarrollar un proceso electoral con condiciones de participación para todas las fuerzas políticas.

El anuncio llegó apenas un día después de su primer encuentro presencial con el presidente estadounidense Donald Trump , quien, según funcionarios de la Casa Blanca citados por Axios, le planteó directamente la necesidad de celebrar elecciones como parte del proceso político venezolano.

El anuncio electoral fue uno de los momentos centrales del primer discurso de Rodríguez ante la Asamblea General como presidenta interina.

La dirigente aseguró que Venezuela atraviesa una transformación política y que su administración ha iniciado un diálogo con sectores opositores.

Rodríguez dijo que el objetivo es avanzar hacia un proceso con “igualdad de condiciones para todos” y garantías para las diferentes fuerzas políticas.

Sin embargo, no respondió la principal interrogante:

¿Cuándo serán las elecciones?

No anunció mes, año ni calendario para convocarlas.

Rodríguez deja la fecha en manos del proceso venezolano

La mandataria sostuvo que será Venezuela la que determine el momento adecuado para celebrar los comicios.

Según su intervención, las instituciones deberán estar preparadas para garantizar un proceso que calificó de inclusivo y transparente.

Reuters confirmó que Rodríguez no ofreció una fecha electoral, pese a comprometer públicamente a su Gobierno con la celebración de elecciones.

La ausencia de un calendario deja abierta una de las principales cuestiones de la transición política venezolana.

Trump le planteó directamente que debe haber elecciones

El anuncio ante Naciones Unidas ocurrió aproximadamente 24 horas después del encuentro entre Rodríguez y Trump en Nueva York.

Según Axios, citando fuentes de la Casa Blanca informadas sobre la conversación, Trump planteó a la dirigente venezolana la necesidad de que el proceso termine en elecciones.

Una de las fuentes atribuyó al presidente la frase:

“Al final del día, tiene que haber elecciones”.

Trump, sin embargo, no exigió una fecha específica durante la reunión.

Funcionarios estadounidenses consideran los comicios una etapa necesaria dentro del proceso político que Washington espera que termine en una elección libre y justa. Reuters también informó que el secretario de Estado, Marco Rubio, describió ese objetivo electoral como parte de los cambios políticos discutidos con Caracas.

¿Elecciones en 2027 o 2028?

Washington tampoco ha anunciado oficialmente una fecha.

El senador republicano Bernie Moreno ha propuesto públicamente el 24 de julio de 2027, pero esa fecha no constituye la posición oficial de la administración Trump.

Axios informó que algunos funcionarios estadounidenses consideran que 2027 podría resultar demasiado pronto debido a los problemas económicos, financieros e institucionales que enfrenta Venezuela.

La publicación señala que, por eliminación de otras posibilidades y según personas involucradas en las discusiones, el verano u otoño de 2028 podría ofrecer más tiempo para reparar las finanzas y el sistema electoral venezolano.

Pero esto tampoco constituye un calendario acordado.

Un funcionario citado por Axios resumió la incertidumbre señalando que todavía está por determinar si las condiciones necesarias podrán alcanzarse en 2027 o 2028.

Por tanto, no existe actualmente una fecha oficial para las elecciones venezolanas.

La gigantesca deuda venezolana aparece como uno de los obstáculos

Uno de los problemas discutidos entre Washington y Caracas es la deuda venezolana.

Reuters informó que Trump y Rodríguez abordaron específicamente su reestructuración durante su encuentro en Nueva York.

Las estimaciones varían.

Reuters sitúa las obligaciones totales venezolanas en aproximadamente 150.000 a 200.000 millones de dólares, mientras Axios cita funcionarios estadounidenses que manejan una estimación cercana a 300.000 millones.

Parte de esas obligaciones corresponden al Estado y a la petrolera PDVSA.

Funcionarios estadounidenses consideran que estabilizar las finanzas es importante antes de transferir plenamente el poder a un gobierno elegido en las urnas.

Rubio: Venezuela necesita “mucho trabajo”

El secretario de Estado Marco Rubio confirmó después del encuentro que la reestructuración de la deuda fue uno de los asuntos tratados.

Reuters informó que Rubio vinculó la recuperación venezolana con la necesidad de resolver sus problemas financieros y avanzar hacia cambios políticos que culminen en elecciones libres y justas.

Washington argumenta que unas elecciones celebradas sin una estabilización económica previa podrían dejar al próximo gobierno enfrentando inmediatamente inflación, deuda y fuertes tensiones sociales.

Esa es la posición expresada por funcionarios estadounidenses; no establece por sí misma cuándo deben celebrarse los comicios.

Rodríguez confirma conversaciones con sectores de la oposición

Otro anuncio relevante fue la existencia de un diálogo político.

Rodríguez aseguró que su Gobierno abrió conversaciones con sectores de la oposición destinadas a preparar un proceso electoral con condiciones iguales para los participantes.

Reuters señaló que Rodríguez dijo que todas las fuerzas políticas podrían participar.

Sin embargo, no detalló públicamente quiénes integran esas conversaciones ni qué acuerdos concretos se han alcanzado.

La composición de ese diálogo será uno de los elementos decisivos para evaluar el alcance del proceso anunciado.

María Corina Machado sigue fuera de Venezuela

El anuncio ocurre mientras la dirigente opositora María Corina Machado permanece fuera del país.

Reportes recientes indican que Machado ha intentado regresar a Venezuela sin conseguirlo.

La situación añade otra incógnita al compromiso electoral anunciado por Rodríguez: qué garantías tendrán Machado y otras figuras opositoras para participar en el futuro proceso.

Washington ha expresado públicamente que Machado tiene derecho a regresar al país.

Hasta ahora, sin embargo, no existe un calendario confirmado para su retorno.

Rodríguez no mencionó a Maduro durante su discurso

Otro elemento destacado de la intervención fue una ausencia.

Rodríguez no centró su discurso en Nicolás Maduro, capturado por fuerzas estadounidenses en enero y actualmente detenido en Estados Unidos.

Maduro fue removido del poder después de la operación estadounidense que permitió posteriormente a Rodríguez asumir interinamente la Presidencia.

Su discurso se concentró, en cambio, en la transformación política venezolana, economía, comercio, energía, inteligencia artificial, relaciones internacionales y reconstrucción.

La omisión de Maduro puede describirse objetivamente; cualquier conclusión sobre los motivos de esa decisión requeriría evidencia adicional.

Tampoco centró el discurso en el socialismo

La intervención también mostró diferencias de tono respecto de discursos venezolanos de años anteriores.

La transcripción disponible muestra que Rodríguez dedicó amplios segmentos a:

desarrollo económico,

seguridad energética,

comercio internacional,

inteligencia artificial,

reconstrucción,

reforma institucional

y relaciones internacionales.

La mandataria presentó a Venezuela como un país que busca recuperar relaciones económicas y diplomáticas después de años de aislamiento.

Un día después de reunirse con Trump

El contexto inmediato del discurso fue especialmente relevante.

Trump y Rodríguez mantuvieron el martes su primer encuentro presencial desde que la dirigente venezolana asumió el Gobierno interino.

La reunión ocurrió al margen de la Asamblea General y estuvo centrada en la nueva relación entre Washington y Caracas.

Según Axios, Trump destacó tres asuntos:

mantener el flujo petrolero,

preservar la nueva relación bilateral

y avanzar eventualmente hacia elecciones.

Rodríguez describió posteriormente la reunión como “histórica”.

Petróleo y democracia avanzan en paralelo

Desde la salida de Maduro, Estados Unidos y Venezuela han avanzado rápidamente en acuerdos económicos.

Washington ha impulsado una mayor participación de compañías estadounidenses en el sector petrolero y minero venezolano.

Reuters informó además que la delegación encabezada por Rodríguez llegó a Nueva York con una agenda que incluía energía, minería y reestructuración de deuda, además de contactos con organismos financieros internacionales.

La administración Trump sostiene simultáneamente que el proceso político debe culminar en elecciones.

Los detalles de cómo se relacionarán ambas agendas —estabilización económica y transición electoral— todavía no están completamente definidos.

El gran interrogante sigue siendo la fecha

El discurso de Rodríguez despejó una duda y dejó otra intacta.

Por primera vez desde que asumió interinamente el poder, la dirigente venezolana utilizó la tribuna de Naciones Unidas para comprometer públicamente a su Gobierno con elecciones.

Pero no anunció cuándo.

Reuters resumió precisamente ese punto: Rodríguez promete elecciones dentro de una transición hacia una “democracia plena”, pero no proporciona una fecha.

Axios añade que Washington tampoco ha fijado un calendario y que las fechas de 2027 y 2028 continúan formando parte de discusiones y estimaciones, no de un acuerdo anunciado.

Qué está confirmado hasta ahora

El escenario puede resumirse así:

Delcy Rodríguez afirmó ante la ONU que Venezuela celebrará elecciones.

No anunció una fecha.

Aseguró que comenzó un diálogo con sectores opositores.

Trump le planteó durante su encuentro que eventualmente deben celebrarse elecciones.

Washington tampoco anunció un calendario electoral.

La reestructuración de la deuda y la estabilización económica forman parte de las conversaciones entre ambos gobiernos.

El anuncio representa así un compromiso público con la celebración de comicios, pero deja pendientes las cuestiones decisivas: cuándo serán convocados, quiénes podrán participar, qué garantías tendrán las distintas fuerzas políticas y bajo qué condiciones se desarrollará la votación.