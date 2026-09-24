Homeless dispara cuatro veces en el Aeropuerto de Miami y provoca un amplio operativo policial

Un hombre identificado como Francisco Ivan Mendiola, de 31 años , fue arrestado después de realizar cuatro disparos en el Aeropuerto Internacional de Miami (MIA) , provocando momentos de tensión, un importante despliegue policial y el cierre temporal de parte del nivel de salidas.

La Oficina del Sheriff de Miami-Dade (MDSO) informó que ninguna persona resultó herida y que, después de la detención, no existía una amenaza activa para pasajeros o trabajadores.

De acuerdo con el formulario de arresto citado por Local 10, Mendiola, a quien las autoridades describieron como una persona sin hogar , realizó cuatro disparos en dirección a las terminales: tres proyectiles impactaron un basurero metálico y el cuarto alcanzó el parabrisas de un vehículo estacionado.

El incidente comenzó alrededor de las 4:05 de la tarde del miércoles 23 de septiembre , cuando las autoridades recibieron reportes de disparos en las instalaciones del aeropuerto.

Man detained at Miami International Airport following reports of possible gunfire Wednesday afternoon. Officials say all travelers and staff are safe, with no injuries reported. | #ONLYinDADE pic.twitter.com/aWBt0BRm7O

La alerta provocó una respuesta inmediata de agentes locales y federales.

Patrullas y efectivos con equipo táctico se desplazaron por estacionamientos, vías de acceso y otras áreas del aeropuerto mientras las autoridades intentaban determinar qué estaba ocurriendo.

Inicialmente, la situación generó incertidumbre sobre la posibilidad de que existiera un tirador activo.

Las autoridades aclararon posteriormente que no había una amenaza activa ni otros sospechosos prófugos vinculados al incidente.

BREAKING: One person is in custody after reports of shots fired at Miami International Airport.



Authorities say NO injuries have been reported and there is no ongoing threat to the public.



Investigation ongoing. pic.twitter.com/nSXY45mch9 — Dave styles (@TrippleCryptic0) September 23, 2026

Tres balas impactaron un basurero y otra un automóvil

La investigación permitió reconstruir los disparos atribuidos a Mendiola.

Según el formulario de arresto:

realizó cuatro disparos en dirección a las terminales;

tres balas impactaron un basurero metálico;

y

la cuarta alcanzó el parabrisas de un automóvil estacionado.

El vehículo estaba desocupado en el momento del impacto.

Pese a que el aeropuerto se encontraba operativo y con pasajeros y empleados en sus instalaciones, ninguna persona fue alcanzada por los proyectiles.

Lo localizaron en un estacionamiento del aeropuerto

Los agentes comenzaron a buscar al sospechoso inmediatamente después de recibir la alerta.

Mendiola fue localizado en el segundo piso de un estacionamiento de corta duración, según el reporte difundido por Univision.

Las imágenes grabadas durante el operativo muestran a los agentes realizando la detención mientras un importante número de unidades policiales permanecía desplegado en el área.

La intervención terminó sin que se produjera otro intercambio de disparos.

Encuentran el arma dentro de una mochila

Durante la investigación, los agentes recuperaron el arma presuntamente utilizada.

Según Univision, estaba dentro de una mochila perteneciente al detenido.

Las autoridades también reportaron el hallazgo de dos cargadores con capacidad para 16 cartuchos cada uno, en los que quedaban 12 balas.

El arma y las municiones quedaron como evidencia dentro de la investigación.

Autoridades dicen que Mendiola no tiene hogar

Uno de los nuevos detalles revelados después de la detención fue la situación personal del acusado.

La Oficina del Sheriff identificó a Mendiola como una persona sin hogar.

Univision informó además, citando a las autoridades, que al momento de su arresto el hombre aparentaba estar intoxicado y presentaba una conducta agresiva.

Hasta ahora, las autoridades no han establecido públicamente qué lo llevó a realizar los disparos.

El motivo continúa siendo una incógnita

Este es precisamente uno de los principales interrogantes de la investigación.

Un portavoz de la Oficina del Sheriff confirmó que Mendiola disparó el arma, pero señaló que todavía se desconoce el motivo.

No existe información pública que indique que estuviera intentando atacar específicamente a una persona.

Tampoco las autoridades han anunciado evidencia que permita caracterizar el episodio como terrorismo o un ataque dirigido contra el aeropuerto.

La investigación deberá determinar qué ocurrió antes de los disparos y cuál era la intención del acusado.

Cierran parcialmente el nivel de salidas

El operativo provocó afectaciones inmediatas en uno de los aeropuertos más transitados de Estados Unidos.

Las autoridades cerraron temporalmente:

las puertas 12 a 17 del nivel de salidas

y

la vía correspondiente a ese nivel.

Los vehículos fueron desviados hacia el nivel de llegadas mientras continuaba la actividad policial.

El aeropuerto pidió a los pasajeros permitir tiempo adicional para llegar a las terminales y seguir las instrucciones de los agentes.

La vía volvió a abrir antes de las 6 de la tarde

Una vez controlada la situación y descartada una amenaza adicional, las autoridades comenzaron a restablecer la circulación.

Local 10 informó que la vía del nivel de salidas quedó completamente reabierta poco antes de las 6:00 p.m.

El incidente provocó principalmente afectaciones al tráfico terrestre alrededor de las terminales.

Las autoridades confirmaron que todos los pasajeros y trabajadores se encontraban a salvo.

Mendiola enfrenta tres cargos

Después de su arresto, Francisco Ivan Mendiola quedó acusado de tres delitos.

Según el formulario de arresto citado por Local 10, enfrenta cargos por:

disparar o lanzar un proyectil mortal;

descargar ilegalmente un arma de fuego en un lugar público o propiedad residencial;

y

daños criminales a la propiedad por una cantidad superior a 200 dólares e inferior a 1.000 dólares.

El caso continuará ahora dentro del sistema judicial de Miami-Dade.

Nadie resultó herido

Pese al amplio operativo y a la alarma generada por los disparos, el incidente terminó sin víctimas.

El Departamento de Aviación de Miami-Dade confirmó que:

todos los pasajeros y empleados estaban seguros

y

no se reportaron personas heridas.

La Oficina del Sheriff también descartó posteriormente cualquier amenaza activa contra el público.

Qué se sabe hasta ahora

La investigación ha permitido establecer varios elementos principales:

Francisco Ivan Mendiola tiene 31 años.

Las autoridades lo describen como una persona sin hogar.

Realizó cuatro disparos, según el formulario de arresto.

Tres proyectiles impactaron un basurero metálico.

Otro alcanzó un vehículo estacionado.

Nadie resultó herido.

El arma fue recuperada.

Mendiola fue detenido en el aeropuerto.

Y el principal interrogante continúa abierto:

las autoridades todavía no han informado qué motivó los disparos.

El episodio generó momentos de alarma en MIA y obligó a cerrar temporalmente parte de sus accesos, pero la rápida detención del sospechoso permitió descartar una amenaza activa y restablecer las operaciones terrestres pocas horas después.