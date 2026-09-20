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Lionel Messi marca su gol 101 con Inter Miami en empate 2-2 con San Diego

MIAMI (AP) — Lionel Messi anotó su gol número 101 con Inter Miami, pero Anders Dreyer marcó dos veces para San Diego FC, y los equipos empataron 2-2 la noche del domingo.

Lionel Messi, con el balón, intenta disparar ante la presión defensiva de Kieran Sargeant, derecha, del San Diego FC durante la primera mitad del partido de la MLS, el domingo 20 de septiembre de 2026, en Miami. (AP Foto/David Santiago)
Lionel Messi, con el balón, intenta disparar ante la presión defensiva de Kieran Sargeant, derecha, del San Diego FC durante la primera mitad del partido de la MLS, el domingo 20 de septiembre de 2026, en Miami. (AP Foto/David Santiago) AP

Fue el cuarto empate consecutivo de Inter Miami en la MLS.

Dreyer le dio a San Diego la ventaja de 1-0 a los 12 minutos, al aprovechar un pase filtrado de Jeppe Tverskov antes de picar el balón por encima del arquero Dayne St. Clair.

Messi respondió a los 24 con su 20mo gol de liga de la temporada. Su tiro libre desde el costado derecho atravesó el área sin que nadie lo tocara y se metió en el lado más lejano de la red, cuatro días después de que anotara su gol número 100 con Inter Miami en una victoria 2-0 sobre el equipo mexicano Cruz Azul en la Campeones Cup.

El uruguayo Luis Suárez puso a Miami arriba en el minuto 74, pero Dreyer anotó su segundo de la noche ocho minutos después.

Miami ahora tiene 46 puntos en su cuenta.

Más temprano el domingo, la FIFA anunció que la fase final de la Copa de Campeones Femenina de la FIFA 2027 se jugará en enero en el estadio de Inter Miami, el Nu Stadium. La directora de fútbol de la FIFA, Jill Ellis, habló en el descanso sobre llevar la competencia a Miami.

“Creo que hemos visto que a esta ciudad le encanta el fútbol. Lo vimos este verano con la Copa del Mundo. Creo que es momento de traer un gran torneo femenino aquí a Miami. Creo que es emocionante”, dijo Ellis.

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Vea aquí la cobertura completa de fútbol de AP

FUENTE: AP

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