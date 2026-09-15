Miami-Dade revoca licencia de Lux Sky Cargo por negocios con empresa estatal cubana sancionada por EEUU

El gobierno de Miami-Dade revocó con efecto inmediato el Recibo de Impuesto Local de Negocios (Local Business Tax Receipt, BTR) de Lux Sky Cargo, INC. , después de recibir información de agencias federales que indicaba que la compañía realizaba negocios con ENETEC S.A. , una empresa estatal cubana sancionada por Estados Unidos.

La decisión fue anunciada este lunes por el recaudador de impuestos del condado, Dariel Fernandez , cuya oficina administra las licencias fiscales locales necesarias para desarrollar actividades comerciales en Miami-Dade.

Según el comunicado oficial, agencias federales de orden público remitieron información a la oficina de Fernandez indicando que Lux Sky Cargo estaba haciendo negocios con ENETEC, entidad incluida en julio en la lista de Nacionales Especialmente Designados y Personas Bloqueadas ( SDN ) de la Oficina de Control de Activos Extranjeros ( OFAC ).

La oficina del Tax Collector explicó que el Código de Miami-Dade exige revocar o negarse a renovar un BTR cuando una persona o empresa realiza negocios con Cuba en violación de la legislación federal.

Fernandez señaló que la decisión fue adoptada después de recibir directamente la información de las agencias federales.

“Agencias federales de orden público proporcionaron a nuestra oficina información indicando que Lux Sky Cargo INC está realizando negocios con ENETEC S.A., una entidad sancionada por Estados Unidos”.

Con esos datos y las facultades concedidas por las leyes estatales y locales, su administración procedió a revocar el permiso.

¿Qué significa la revocación?

El Local Business Tax Receipt es el registro fiscal local que necesitan las empresas sujetas a ese requisito para realizar actividades comerciales dentro de Miami-Dade.

La decisión anunciada por Fernandez retira ese permiso a Lux Sky Cargo con efecto inmediato.

No obstante, existe una distinción jurídica importante:

el comunicado del condado anuncia una acción administrativa, no una acusación penal contra la empresa.

La oficina del Tax Collector tampoco anunció multas federales ni una confiscación de activos de Lux Sky Cargo.

¿Qué es ENETEC y por qué está sancionada?

ENETEC S.A. aparece en la lista SDN de OFAC bajo la Orden Ejecutiva 14404.

La ficha oficial la identifica como una entidad establecida en La Habana en diciembre de 2019 cuya actividad corresponde al comercio mayorista de combustibles sólidos, líquidos y gaseosos y productos relacionados.

La designación forma parte del nuevo régimen de sanciones establecido durante 2026 contra personas y entidades relacionadas con determinados sectores de la economía cubana.

La Orden Ejecutiva 14404 permite, entre otras medidas, designar a personas extranjeras vinculadas con sectores identificados como energía, defensa, minería, servicios financieros y seguridad.

Estar en la lista SDN tiene consecuencias importantes

La inclusión de una entidad en la lista SDN puede implicar el bloqueo de sus bienes e intereses en bienes sujetos a jurisdicción estadounidense.

Las personas estadounidenses tienen además prohibido realizar determinadas transacciones con entidades bloqueadas, salvo que exista una autorización o excepción aplicable de OFAC.

Sin embargo, el régimen de sanciones contiene licencias generales y otras autorizaciones, por lo que la legalidad de una operación concreta depende de su naturaleza y del marco regulatorio aplicable.

En este caso específico, la oficina de Fernandez afirma que la información remitida por las agencias federales justificó la revocación bajo las normas locales.

Lux Sky Cargo tenía autorización para operar en Cuba

La presencia de Lux Sky Cargo en el mercado cubano no era desconocida.

En junio de 2025, las autoridades cubanas autorizaron el registro de la compañía para desarrollar actividades comerciales vinculadas con diferentes categorías de productos.

Entre ellas figuraban operaciones relacionadas con vehículos y piezas, alimentos y bebidas, electrodomésticos, telecomunicaciones, contenedores y otros bienes.

Esa autorización cubana, sin embargo, es independiente de las obligaciones que una empresa establecida en Estados Unidos debe cumplir bajo las leyes y sanciones estadounidenses.

El problema surge por el vínculo reportado con ENETEC

La cuestión central no es simplemente que Lux Sky Cargo mantuviera actividades relacionadas con Cuba.

Estados Unidos mantiene diferentes categorías de operaciones con Cuba que pueden estar autorizadas mediante las Regulaciones para el Control de Activos Cubanos (CACR) y las licencias administradas por OFAC.

El elemento que motivó la decisión del condado, según el comunicado, fue específicamente la información federal sobre operaciones con ENETEC S.A., una entidad designada.

Por ello, no sería preciso interpretar la revocación como una prohibición general de Miami-Dade contra cualquier empresa que comercie legalmente con Cuba.

Dariel Fernandez advierte a otros negocios

El recaudador de impuestos aprovechó el anuncio para enviar un mensaje a las empresas que operan en el condado.

Fernandez sostuvo que todas deben cumplir las leyes:

federales, estatales y locales.

También adelantó que su oficina continuará utilizando sus facultades cuando reciba información que indique posibles operaciones contrarias a la legislación aplicable.

“Esta administración continuará ejerciendo su autoridad para administrar los Local Business Tax Receipts y actuar cuando la información recibida indique que un negocio puede estar operando en violación de la ley aplicable”.

Una sanción local con origen en información federal

El procedimiento muestra cómo pueden cruzarse distintos niveles de gobierno.

La información que desencadenó la medida provino de agencias federales de orden público.

Pero la decisión de retirar el BTR fue adoptada por una autoridad local:

la Oficina del Recaudador de Impuestos de Miami-Dade.

La base utilizada fue la autoridad concedida por el estatuto de Florida y el Código del condado para administrar estos permisos.

No se anunciaron cargos penales contra Lux Sky Cargo

Este es uno de los puntos más importantes para mantener precisión jurídica.

La revocación no equivale a una condena penal.

El comunicado no anuncia que Lux Sky Cargo haya sido acusada formalmente de un delito federal.

Tampoco identifica públicamente qué operaciones concretas realizó con ENETEC, las fechas de esas transacciones o su valor económico.

Lo confirmado hasta ahora es que el Tax Collector recibió información de agencias federales indicando que existía esa relación comercial y, con base en ella, revocó el permiso local.

Tampoco se conoce todavía el alcance de las operaciones

Persisten varias preguntas relevantes.

No se ha divulgado públicamente:

qué mercancías estuvieron involucradas,

cuántas operaciones se realizaron,

qué cantidad de dinero estaba comprometida,

cuándo comenzaron las relaciones con ENETEC,

ni si existe una investigación federal adicional en curso.

El comunicado tampoco informa de una respuesta pública de Lux Sky Cargo a los señalamientos.

Las sanciones contra el sector energético cubano se ampliaron en 2026

ENETEC forma parte de una serie de entidades vinculadas al sector energético cubano que quedaron alcanzadas por las nuevas medidas estadounidenses.

En junio, OFAC añadió a Unión Cuba-Petróleo (CUPET) a la lista SDN.

En julio se produjeron nuevas designaciones relacionadas con Cuba, entre ellas ENETEC y otras estructuras estatales.

El régimen establecido mediante la Orden Ejecutiva 14404 funciona además de las restricciones históricas contenidas en las CACR.

Una advertencia para empresas de Miami-Dade

La decisión contra Lux Sky Cargo puede tener implicaciones más amplias para compañías locales que mantienen negocios autorizados relacionados con Cuba.

La existencia de operaciones comerciales con la Isla no implica automáticamente una violación.

Pero las empresas estadounidenses deben determinar si las contrapartes con las que negocian están bloqueadas, si alguna entidad sancionada posee directa o indirectamente participación relevante y si la operación está autorizada por una licencia o excepción de OFAC.

El caso de Lux Sky Cargo muestra que las consecuencias pueden aparecer también a nivel local cuando las autoridades reciben información sobre posibles violaciones.

¿Qué ocurre ahora con Lux Sky Cargo?

La consecuencia inmediata anunciada por Miami-Dade es clara:

su Local Business Tax Receipt fue revocado.

Lo que todavía no está claro es si la compañía impugnará administrativamente la decisión o si las autoridades federales anunciarán acciones adicionales.

Tampoco se conoce públicamente si Lux Sky Cargo mantiene otros permisos estatales o federales que pudieran verse afectados.

Por ahora, el caso queda limitado oficialmente a la revocación administrativa anunciada por la oficina de Fernandez.

De socio comercial en Cuba a perder su permiso en Miami-Dade

En poco más de un año, Lux Sky Cargo pasó de obtener autorización para ampliar operaciones comerciales en Cuba a perder su licencia fiscal local en Miami-Dade debido a información federal sobre negocios con una entidad estatal cubana sancionada.

El caso coloca nuevamente bajo escrutinio las relaciones comerciales entre empresas radicadas en el sur de Florida y estructuras estatales de La Habana.

Y establece una advertencia concreta:

operar con Cuba no es necesariamente ilegal, pero negociar con una entidad bloqueada sin una autorización aplicable puede generar consecuencias federales y, como demuestra este caso, también administrativas a nivel local.

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