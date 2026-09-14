Colapsa enorme equipo de construcción en Brickell, aplasta vehículos y deja cuatro personas heridas en Miami

Un enorme equipo de construcción colapsó la mañana de este lunes en Brickell , una de las zonas más transitadas de Miami, cayó sobre varios vehículos y dejó cuatro personas heridas , según informaron las autoridades.

El accidente ocurrió en una obra situada en Brickell Bay Drive y obligó a desplegar una compleja operación de rescate de los Bomberos de Miami.

A construction crane collapsed in Brickell this morning, shutting down roads and causing a mess for traffic. Miami Police have Brickell Bay Drive completely blocked off between SE 12th and 13th Street. Officers are asking everyone to steer clear of the area, find another way… pic.twitter.com/QcRJ4HLuHR

Aunque inicialmente fue descrita como una grúa, el jefe de Bomberos de Miami, Robert Hevia , precisó que se trataba de un equipo de pilotaje , una maquinaria pesada utilizada para introducir pilotes en el terreno durante trabajos de cimentación.

La estructura cayó sobre un contenedor de construcción y alcanzó tres vehículos , dos estacionados y otro que circulaba por la vía.

Los equipos de emergencia atendieron a cuatro personas.

Tres eran trabajadores de la construcción que se encontraban en el área cuando ocurrió el colapso.

La cuarta víctima fue una mujer que conducía uno de los automóviles alcanzados por la maquinaria.

Las cuatro fueron trasladadas a centros médicos.

La información preliminar de los bomberos indica que sufrieron lesiones menores, pese a la magnitud del accidente.

A piling rig collapses in Brickell and everyone taken away with minor injuries… now THAT is a Miracle Monday. https://t.co/UWMM0OxXOq pic.twitter.com/TPR5eMLd2G — Cassándr "Cassy" Coelho R. (@IDontCareBear) September 14, 2026

Un BMW blanco quedó atrapado bajo la estructura

Una de las escenas más impactantes involucró a un BMW blanco que circulaba por Brickell Bay Drive.

La enorme estructura cayó sobre la parte delantera del vehículo.

Poco después comenzó un incendio.

Imágenes tomadas desde el lugar muestran el automóvil junto al equipo colapsado mientras llamas y humo salían de la zona.

“Al minuto que cayó la grúa encima del capó, empezaron las llamas”

El portavoz de los Bomberos de Miami, Pete Sánchez, describió como prácticamente milagroso que la conductora consiguiera escapar con lesiones menores.

Según relató la mujer a los rescatistas, todo ocurrió en cuestión de segundos.

“Al minuto que cayó la grúa encima del capó, empezaron las llamas”.

La conductora consiguió desplazarse hacia la parte posterior del BMW y salir del automóvil.

El vehículo terminó severamente afectado.

La conductora consiguió escapar por la parte trasera

Los bomberos destacaron que la ubicación exacta del impacto pudo resultar determinante.

La maquinaria golpeó principalmente la zona delantera del BMW, permitiendo que la mujer mantuviera espacio suficiente dentro del habitáculo para desplazarse.

Consiguió salir por la parte trasera antes de que el incendio pudiera propagarse.

Pese al violento impacto, fue trasladada al hospital con lesiones descritas preliminarmente como menores.

Tres trabajadores también resultaron heridos

El colapso afectó igualmente a trabajadores que se encontraban dentro de la zona de construcción.

Tres de ellos necesitaron atención hospitalaria.

Las autoridades no han divulgado sus identidades ni detalles específicos sobre las lesiones sufridas.

Bomberos indicaron que todos estaban en condición estable tras ser atendidos.

El equipo cayó sobre tres vehículos

Según la reconstrucción preliminar ofrecida por el jefe Robert Hevia, la maquinaria cayó sobre:

un contenedor de construcción,

dos vehículos estacionados

y

un automóvil que circulaba por Brickell Bay Drive.

La caída generó además escombros y obligó a asegurar la zona antes de que los equipos pudieran completar las labores de rescate.

¿Qué es un equipo de pilotaje?

Aunque visualmente puede confundirse con una grúa, este tipo de maquinaria cumple una función diferente.

Los equipos de pilotaje —conocidos en inglés como pile drivers— son utilizados para instalar pilotes de cimentación.

Estas estructuras se introducen profundamente en el terreno para transferir el peso de grandes edificaciones hacia capas del suelo capaces de soportar cargas elevadas.

Son particularmente importantes en construcciones de gran altura y en zonas con determinadas características geológicas.

Brickell, donde abundan los grandes proyectos residenciales y comerciales, mantiene actualmente numerosas obras de este tipo.

Investigan por qué colapsó

La gran pregunta continúa sin respuesta:

¿qué provocó que la maquinaria cayera?

Las autoridades no han anunciado todavía una causa.

Será necesario determinar si existió:

un problema mecánico,

una falla estructural,

un error durante las operaciones,

un problema de estabilidad del terreno

o alguna otra circunstancia.

Por ahora, cualquiera de esas posibilidades sería especulativa.

Brickell Bay Drive cerrada

El accidente provocó importantes afectaciones al tránsito.

La Policía de Miami informó del cierre de Brickell Bay Drive entre Southeast 12th Street y Southeast 13th Street mientras los equipos trabajan en el lugar.

Las autoridades pidieron a los conductores evitar el área y utilizar rutas alternativas.

También recomendaron prever demoras debido a la presencia de vehículos de emergencia y equipos necesarios para retirar la maquinaria.

Una zona particularmente complicada para el tránsito

El cierre tiene especial impacto por la ubicación del accidente.

Brickell Bay Drive atraviesa uno de los sectores residenciales y financieros más densos de Miami.

La zona concentra edificios de apartamentos, hoteles, restaurantes, oficinas y múltiples proyectos de construcción.

Cualquier cierre durante un día laboral puede generar congestión adicional sobre las calles cercanas y Brickell Avenue.

Imágenes muestran la magnitud del colapso

Videos y fotografías difundidos desde el lugar muestran la enorme estructura metálica atravesada sobre la zona de construcción.

Junto a ella aparece el BMW blanco afectado.

En algunas imágenes puede observarse fuego alrededor del vehículo mientras los equipos de emergencia trabajan en el área.

La magnitud visual del accidente contrasta con el balance médico preliminar: ninguna de las cuatro personas trasladadas fue reportada inicialmente con heridas potencialmente mortales.

Una investigación deberá determinar responsabilidades

Después de asegurar la zona, comenzará la investigación sobre las causas del accidente.

En incidentes laborales de esta naturaleza pueden intervenir autoridades municipales y organismos responsables de seguridad ocupacional.

También deberán analizarse los protocolos utilizados durante las operaciones del equipo.

Hasta ahora no se ha informado de infracciones ni se ha atribuido responsabilidad a ninguna empresa o trabajador.

Cuatro heridos, pero ninguna muerte reportada

El balance preliminar resulta especialmente significativo considerando las dimensiones de la maquinaria.

Cuatro personas fueron hospitalizadas.

Tres son trabajadores.

La cuarta es la conductora del BMW.

Todos fueron reportados inicialmente con lesiones menores.

La mujer consiguió escapar mientras su automóvil comenzaba a incendiarse.

El cierre continuará mientras aseguran la zona

La Policía mantiene restricciones alrededor del lugar del accidente mientras se realizan las labores necesarias para retirar el equipo y garantizar que no existan nuevos riesgos.

Los conductores deben evitar temporalmente el tramo de Brickell Bay Drive entre SE 12th Street y SE 13th Street.

La reapertura dependerá de la evolución de las operaciones.

Por ahora, las autoridades investigan qué provocó que una enorme pieza de maquinaria utilizada en una construcción terminara cayendo sobre una de las calles más transitadas de Brickell.

Información en desarrollo.