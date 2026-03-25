México reanuda los envíos de paquetería hacia EEUU luego de casi siete meses de paralización

Compartir en:









En un comunicado, la Secretaría de Relaciones Exteriores de México indicó que la reanudación se inició desde el miércoles bajo las nuevas disposiciones establecidas por Washington, que incluyen la aplicación de un cargo de 10% sobre el valor declarado del paquete como impuesto cobrado por el gobierno estadounidense.

La nueva normativa también establece un valor máximo de 800 dólares por envío y un peso máximo de 20 kilogramos, además de la declaración detallada del contenido y el país de fabricación de los artículos. Los envíos se realizarán directamente de México a Estados Unidos sin existir otro país como intermediario, señala el comunicado.

Por su parte, Correos de México se comprometió a mantener los costos de envío.

En agosto de 2025 México suspendió, al igual que lo hicieron más de 30 países, los servicios de envío de cartas, documentos y paquetes hacia Estados Unidos después que se eliminó la exención fiscal conocida como “de minimis”.

Semanas después el gobierno mexicano reactivó el servicio de correos de cartas y documentos, pero mantuvo paralizados los traslados de paquetería, revistas, libros o documentos con valor comercial.

La eliminación de la exención aduanera forma parte de las políticas impulsadas por Trump desde el inicio de su segundo mandato, para hacer a Estados Unidos menos dependiente de los productos extranjeros y reajustar el comercio global mediante aranceles.

A mediados de la semana pasada, México y Estados Unidos iniciaron una primera ronda de negociaciones de cara a la revisión del T-MEC, el tratado trilateral que mantienen con Canadá, prevista para julio. Hasta la fecha, México ha logrado salir bien librado de los nuevos aranceles de Washington, aunque algunos sectores claves como el acero, el aluminio y el cobre enfrentan gravámenes de 50%, y los productos mexicanos no cubiertos por el T-MEC y los camiones medianos y pesados tienen un arancel de 25%. FUENTE: AP