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Durante su habitual conferencia matutina Sheinbaum objetó la decisión de las autoridades estadounidenses sobre la extradición de Inés Gómez Mont, detenida desde el 30 de octubre en un centro migratorio del estado de Florida antes de ser enviada esta semana a España.

“¿Por qué no se extraditó a México?”, se preguntó la mandataria tras plantear que, así como México envió a Estados Unidos entre 2025 y este año a 94 delincuentes, “pues pedimos reciprocidad”.

Gómez Mont, quien por muchos años se desempeñó como presentadora de programas de televisión en México y luego fijó residencia en Estados Unidos, es solicitada por las autoridades locales por presunta delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal, informó la Fiscalía General de México.

La exconductora es señalada, junto con su esposo Víctor Manuel Álvarez Puga, de haber presuntamente recibido en cuentas bancarias recursos de procedencia ilícita mediante un esquema de desvío y triangulación de fondos públicos.

Sheinbaum también enfiló sus críticas contra Interpol y dijo que tenía una “queja muy relevante” por retirarle a Gómez Mont la ficha roja de detención internacional que había pedido México.

La mandataria confirmó que las autoridades estadounidenses deportaron a España a la expresentadora tras asegurar que ingresó a Estados Unidos con pasaporte español y añadió que México ya pidió su extradición al gobierno español.

Pese a las críticas por el caso de Gómez Mont y de otros exfuncionarios y empresarios que México ha pedido en extradición a Estados Unidos y sobres lo que no ha tenido respuesta, el gobierno de Sheinbaum ha mantenido una estrecha colaboración con Washington para el traslado de decenas de presuntos delincuentes. Entre febrero de 2025 y enero México envió al menos a 92 presuntos capos que eran requeridos por tribunales estadounidenses. FUENTE: AP