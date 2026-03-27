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México mantiene búsqueda de 2 veleros con 9 personas que viajaban rumbo a Cuba con ayuda

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — La Marina de México buscaba por segundo día dos veleros desaparecidos que transportaban a nueve personas con rumbo a Cuba con ayuda humanitaria, informaron funcionarios a The Associated Press el viernes.

El anuncio se produjo después de reportes de que las embarcaciones habían sido encontradas por la Guardia Costera de Estados Unidos. Las autoridades mexicanas indicaron el jueves que los navíos zarparon de Isla Mujeres, en el sur de México, el 20 de marzo.

La desaparición ocurre mientras un número creciente de países y organizaciones de ayuda envían cargamentos de asistencia a Cuba, debido a que un bloqueo de Estados Unidos al ingreso de combustibles provoca apagones y empuja a la nación caribeña al borde del colapso. La pérdida de contacto con las embarcaciones ha alimentado la preocupación en Cuba, México y otros países.

“Desde nuestro país hacemos todo lo posible en la búsqueda y salvamento de estos hermanos de lucha”, manifestó el presidente cubano Miguel Díaz-Canel en redes sociales.

Pese a los reportes de que las embarcaciones habían sido encontradas por Estados Unidos, la Marina de México señaló que las autoridades no han recibido ninguna comunicación ni confirmación de la llegada de los veleros a Cuba. La Guardia Costera de Estados Unidos dijo a la AP que no participaba en las labores de búsqueda.

La organización Nuestra América Convoy afirmó el viernes que, con base en la velocidad de las embarcaciones reportada a las autoridades marítimas cubanas, el tiempo de llegada de los botes a La Habana debería ubicarse entre el viernes y el sábado. La organización hizo un llamado abierto para que se aporte cualquier información o avistamiento de los navíos.

Los capitanes y las tripulaciones son marinos experimentados, y ambas embarcaciones están equipadas con sistemas de seguridad adecuados y equipos de señalización.

La organización señaló en un comunicado que estaba cooperando con las autoridades y que confiaba en la capacidad de las tripulaciones para llegar a La Habana de manera segura.

Una primera embarcación del convoy Nuestra América, que transportaba 14 toneladas de alimentos y medicinas, 73 paneles solares y alrededor de una docena de bicicletas, llegó a La Habana el martes.

Como parte de las labores de búsqueda, la Armada de México alertó a los mandos navales en Isla Mujeres y Yucalpetén, así como a estaciones navales de búsqueda, rescate y vigilancia. También trabajó con centros de coordinación de rescate marítimo de Polonia, Francia, Cuba y Estados Unidos, junto con representantes diplomáticos de los países de origen de quienes iban a bordo.

Las operaciones de búsqueda involucran embarcaciones de la Marina y aeronaves tipo Persuader, que realizan patrones de búsqueda marítima y aérea a lo largo de la ruta estimada entre Isla Mujeres y La Habana. Las operaciones toman en cuenta posibles cambios de rumbo, así como las condiciones meteorológicas predominantes y las corrientes oceánicas en la región.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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