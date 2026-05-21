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México lanza una campaña de última hora para frenar canto homófobo en el Mundial

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — A menos de un mes del inicio del Mundial, la Federación Mexicana de Futbol anunció el jueves una nueva campaña publicitaria que busca evitar que los aficionados profieran durante el torneo un cántico considerado homofóbico.

Aficionados de Pumas alientan a su equipo durante el partido de vuelta de las semifinales de México ante Pachuca, el domingo 17 de mayo de 2026 (AP Foto/Eduardo Verdugo)
Aficionados de Pumas alientan a su equipo durante el partido de vuelta de las semifinales de México ante Pachuca, el domingo 17 de mayo de 2026 (AP Foto/Eduardo Verdugo) AP

El cántico, un elemento indeseado en los partidos en los que participa México y su fervorosa afición desde hace dos décadas, ha resurgido con fuerza en las últimas semanas, incluidos los encuentros de la fase final de la Liga MX disputados apenas el fin de semana pasado.

El nombre de la campaña publicitaria lanzada por la Federación Mexicana es “La Ola sí, el Grito no” y cuenta con exjugadores de la selección mexicana del Mundial de 1986.

La Ola Mexicana se remonta a 1986

La creación de la Ola, el movimiento coordinado de aficionados en los estadios, se atribuye a George “Krazy” Henderson, un fanático estadounidense que comenzó a organizarla en el Oakland Coliseum en 1981. Sin embargo, se popularizó en el orbe durante el Mundial de 1986 en México y empezó a llamarse la “Ola Mexicana”.

“Esta campaña tiene el objetivo de sensibilizar a la afición sobre la importancia de apoyar a la selección nacional de México con la ola y no con gritos discriminatorios que sanciona la FIFA, para canalizar la pasión y que las tribunas se conviertan en el auténtico jugador número 12”, recalcó la Federación en un comunicado.

México será el primer país en albergar el Mundial tres veces, a partir del 11 de junio, cuando enfrente a Sudáfrica en el partido inaugural. El país también fue sede en 1970 y 1986, pero esta vez compartirá la organización con Estados Unidos y Canadá.

“Fue en ese Mundial, hace 40 años, en el que se inmortalizó la Ola, un movimiento de unión que hoy permanece en los estadios como uno de los legados más significativos e icónicos del futbol internacional”, añadió la Federación.

Éste es un nuevo intento de los dirigentes del fútbol mexicano por poner fin al cántico que les ha valido una docena de sanciones de la FIFA, además de críticas de organizaciones LGBT+, las cuales sostienen que la Federación no hace nada para detener la práctica en los estadios mexicanos.

Apelación ante el TAS

México tiene actualmente apelaciones pendientes ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS, por sus siglas en francés) contra el castigo de la FIFA por un partido de 2024 ante Estados Unidos.

El cántico, un insulto de una sola palabra, suele corearse cuando el portero rival realiza un saque de meta. Se viralizó en el Mundial de 2014 en Brasil y volvió a escucharse cuatro y ocho años después, en Rusia y Qatar.

La federación indicó que la campaña publicitaria tendrá un par de etapas: la primera del 21 al 31 de mayo y la segunda del 1 al 30 de junio, en las que Hugo Sánchez, considerado el mejor jugador mexicano de la historia, el también exfutbolista Manuel Negrete y el actual entrenador de la selección Javier Aguirre pedirán a los aficionados que no emitan el grito.

La campaña publicitaria se difundirá en redes sociales y en las pantallas de video de los estadios en los tres partidos amistosos de México antes del Mundial, a partir del próximo viernes cuando enfrente a Ghana en Puebla.

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Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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