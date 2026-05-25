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México está dispuesto a albergar al equipo de Irán durante el Mundial de Fútbol

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — La presidenta Claudia Sheinbaum dijo el lunes que México está dispuesto a albergar al equipo de Irán durante el Mundial de Fútbol y que viaje a Estados Unidos para los tres partidos que se disputarán allí.

Jugadores de la selección de Irán saludan a la afición durante un evento organizado para el gobierno antes de que el equipo se dirija a su campamento y juegos de preparación en Turquía antes de la Copa Mundial el miércoles 13 de mayo de 2026. (AP Foto/Vahid Salemi)
Jugadores de la selección de Irán saludan a la afición durante un evento organizado para el gobierno antes de que el equipo se dirija a su campamento y juegos de preparación en Turquía antes de la Copa Mundial el miércoles 13 de mayo de 2026. (AP Foto/Vahid Salemi) AP

Sheinbaum dijo durante su conferencia matutina que en México “no tenemos ningún problema” en que la selección iraní permanezca en su territorio mexicano luego de que Estados Unidos objetó que mantuvieran su campamento en ese país.

Irán tenía previsto entrenar en Tucson, Arizona, pero su traslado a México comenzó a barajarse como una opción debido a la incertidumbre por la guerra en Oriente Medio y las preocupaciones de seguridad.

La selección iraní disputará sus partidos del Grupo G en Inglewood, California, contra Nueva Zelanda el 15 de junio y contra Bélgica seis días después, para luego enfrentarse a Egipto el 26 de junio en Seattle.

La mandataria detalló que se está evaluando que la selección de Irán pueda hacer su campamento en la ciudad fronteriza de Tijuana, frente a California. Los equipos utilizan campamentos base para entrenar antes y después de los partidos.

La selección iraní participa en su cuarta Copa Mundial consecutiva y en su séptima en total. Nunca ha superado la primera ronda.

FUENTE: AP

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