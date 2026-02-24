americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

México envía a Cuba un segundo cargamento de ayuda humanitaria con 1.193 toneladas de alimentos

El gobierno de México anunció la noche del martes el envío a Cuba de un segundo cargamento de ayuda humanitaria para apoyar a la isla en medio del endurecimiento del cerco comercial de Estados Unidos, que a principios de año amenazó con imponer aranceles a cualquier país que suministre de petróleo a la nación caribeña.

Dos embarcaciones de la Armada partieron el martes desde el puerto de Veracruz, en la costa del Golfo de México, con 1.193 toneladas en provisiones, las cuales se tiene previsto que lleguen a la isla dentro de cuatro días, informó la cancillería mexicana en un comunicado.

El buque Papaloapan lleva 1.078 toneladas de frijol y leche en polvo, mientras que el Huasteco transporta 92 toneladas de frijol y 23 toneladas de otros alimentos.

Las 23 toneladas de ayuda humanitaria fueron entregadas por distintas organizaciones sociales con apoyo del gobierno de la Ciudad de México, explicó la cancillería.

México envió a Cuba más de 800 toneladas de alimentos y productos de higiene el pasado 8 de febrero, mientras se avanzaban las evaluaciones diplomáticas para reanudar el suministro de petróleo a la isla, el cual quedó suspendido el mes pasado antes del anuncio del presidente estadounidense Donald Trump de endurecer el cerco económico a La Habana.

Sheinbaum no detalló que llevó a su gobierno a tomar la decisión, y se limitó a declarar que “tiene que quedar muy claro que nosotros no estamos de acuerdo con esta imposición de aranceles a los países que venden petróleo a Cuba”.

La paralización de los envíos del petróleo mexicano llegó en el peor momento para Cuba, luego de que Venezuela —su mayor proveedor energético— suspendió a principios de año las ventas de hidrocarburos a la isla después de la operación militar estadounidense en Caracas que culminó con la captura del entonces presidente Nicolás Maduro y su esposa.

Según expertos internacionales, el gobierno de Maduro —estrecho aliado de La Habana— enviaba a la isla unos 35.000 barriles diarios, mientras que Rusia mandaba 7.500 barriles al día. De enero a septiembre pasado México mandó a Cuba 19.200 barriles diarios —17.200 de petróleo crudo y 2.000 de productos derivados— de acuerdo con los registros de la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos, (SEC por sus siglas en inglés).

Las ventas de crudo mexicano a Cuba sumaron el año pasado 496 millones de dólares, frente a los 367 millones de dólares que alcanzaron las ventas en 2023.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Un vehículo de Waymo transita por San Bruno, California, el 30 de septiembre de 2025. (Foto AP/Jeff Chiu, Archivo)

Los robotaxis de Waymo se expanden a Texas y Florida

La Guardia Nacional retira a un peatón de los alrededores de la sede de la Fiscalía General en Ciudad de México, el domingo 22 de febrero de 2026, tras la muerte del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como El Mencho (Foto AP/Ginette Riquelme)

Una mujer, un cerco por tierra y aire y una violenta batalla. Así acabó México con el líder del CJNG

ARCHIVO - La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, a la derecha, estrecha la mano de la funcionaria de la Administración de Seguridad en el Transporte Monica Degro en una conferencia de prensa en el aeropuerto Harry Reid, el 22 de noviembre de 2025, en Las Vegas. (AP Foto/Ronda Churchill, Archivo)

Seguridad Nacional suspende los programas de seguridad aeroportuaria TSA PreCheck y Global Entry

ARCHIVO – La sede de la Corte Suprema de Estados Unidos, el 6 de febrero de 2026, en Washington. (AP Foto/Rahmat Gul, Archivo)

Corte Suprema de EEUU anula aranceles de Trump y sacude su agenda económica

Destacados del día

FRENO TOTAL: Exiliados cubanos en EEUU reducen viajes a Cuba más de 40% en enero 2026

FRENO TOTAL: Exiliados cubanos en EEUU reducen viajes a Cuba más de 40% en enero 2026

Corte Federal reabre debate sobre I-220A y residencia para cubanos bajo Ley de Ajuste

Corte Federal reabre debate sobre I-220A y residencia para cubanos bajo Ley de Ajuste

EEUU intercepta tercer petrolero por evadir sanciones a Venezuela y Cuba en operativo global

EEUU intercepta tercer petrolero por evadir sanciones a Venezuela y Cuba en operativo global

Denuncian desde Miami envío de isotanques de combustible a Cuba vía MIPYMES vinculadas al régimen

Denuncian desde Miami envío de isotanques de combustible a Cuba vía MIPYMES vinculadas al régimen

Trump elimina arancel petrolero indirecto a Cuba pero mantiene la emergencia y la presión

Trump elimina arancel petrolero indirecto a Cuba pero mantiene la emergencia y la presión

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter