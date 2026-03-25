México defiende a Bachelet como secretaria general de la ONU tras retiro del respaldo de Chile

ARCHIVO - La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, habla con los medios de comunicación tras su visita a los campamentos rohingya en el distrito de Cox's Bazar, en Daca (Bangladesh), el 17 de agosto de 2022. (Foto AP/Mahmud Hossain Opu, archivo) AP

El presidente chileno, José Antonio Kast, llega a una rueda de prensa en la base militar "Solo de Zaldívar", cerca del paso fronterizo de Chacalluta, en Arica (Chile), el lunes 16 de marzo de 2026, tras firmar un decreto destinado a frenar la migración irregular a lo largo de la frontera norte con Perú y Bolivia. (Foto AP/Esteban Félix) AP

Al ser consultada sobre la decisión del ultraderechista mandatario chileno, José Antonio Kast, Sheinbaum afirmó durante su conferencia matutina que Bachelet, de perfil izquierdista y quien gobernó Chile en los periodos 2006-2010 y 2014-2018, es la “persona ideal” para el cargo y “de nuestra parte la vamos a seguir apoyando”.

La mandataria mexicana señaló que la expresidenta chilena tiene mucha experiencia y “una ⁠idea de la construcción de derechos...de la salida ⁠pacífica de todos los conflictos y de reconstruir Naciones Unidas”.

El Ejecutivo chileno anunció el martes en un comunicado que decidió no apoyar a Bachelet por “la dispersión de candidaturas de países de América Latina" y porque "las diferencias con algunos de los actores relevantes que definen este proceso hacen inviable esta candidatura”.

Asimismo, se informó que en el caso de que Bachelet decida continuar con su candidatura, Chile se abstendrá de apoyar a cualquier otro postulado en el proceso.

Otros candidatos de la región incluyen al argentino Rafael Grossi, director general de la Agencia Internacional de Energía Atómica, y la costarricense Rebeca Grynspan, ex vicepresidenta de la nación centroamericana.

Pese a perder el respaldo de su país natal, la expresidenta sigue adelante en la carrera para reemplazar en la Secretaría General de la ONU al portugués António Guterres, quien concluirá su segundo mandato a finales de este año.

Hasta ahora Bachelet ha contado con el apoyo de México y Brasil, ambos gobernados por dirigentes de izquierda.

Kast, quien asumió la presidencia este mes y busca consolidarse como uno de los referentes de la derecha en la región, ha criticado reiteradamente la postulación de Bachelet y acusó a su predecesor, el izquierdista Gabriel Boric (2022-2026), de haber cometido un error al impulsarla junto con Brasil y México.

Boric anunció la candidatura de Bachelet, de 74 años, en septiembre, durante la Asamblea General de la ONU, y la describió como “una figura ampliamente conocida y respetada en el ámbito global”. De ser elegida, Bachelet se convertiría en la primera mujer en ocupar el cargo.

Además de ocupar la presidencia de Chile, Bachelet se desempeñó como directora ejecutiva de ONU Mujeres y como secretaria general adjunta de la ONU entre 2010 y 2013. Entre 2018 y 2022 fue alta comisionada del organismo para los derechos humanos.

El proceso de elección se llevará a cabo este año en distintas etapas, que incluirán audiencias públicas con los candidatos.

La decisión final recaerá en los cinco miembros permanentes del Consejo —Estados Unidos, Rusia, China, Reino Unido y Francia—, que deberán acordar la elección del candidato.

FUENTE: AP