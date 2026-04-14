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México dará a conocer lista parcial de jugadores para el Mundial la próxima semana

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — La selección de México dará a conocer la próxima semana una lista parcial de jugadores de la Liga MX que disputarán el Mundial 2026.

El técnico de México Javier Aguirre en una rueda de prensa previo al partido amistoso contra Portugal, el jueves 26 de marzo de 2026. (AP Foto/Marco Ugarte)
El técnico de México Javier Aguirre en una rueda de prensa previo al partido amistoso contra Portugal, el jueves 26 de marzo de 2026. (AP Foto/Marco Ugarte) AP

El anuncio de la nómina parcial le permitirá a los jugadores del torneo local poder tomar algunos días de descanso antes de reportarse a la concentración final para la Copa del Mundo, que comenzará el próximo 6 de mayo.

“Hablaremos con los clubes esa semana y después se hará público”, informó el martes el director de selecciones nacionales, Duilio Davino, en una rueda de prensa. “Primero saldrá la lista de los jugadores de nuestra liga y posteriormente serán los europeos”.

El torneo Clausura termina el 27 de abril y la liguilla por el título inicia la semana siguiente.

Ese fue un acuerdo al que llegaron los dueños de los 18 equipos de la primera división antes del arranque del torneo.

Davino no especificó cuándo dará a conocer la lista de jugadores de ligas europeas, pero la fecha límite es el 30 de mayo.

En los últimos partidos, Aguirre ha tenido problemas para armar un cuadro base, arrastrando a 12 jugadores lesionados. La mitad de ellos fueron titulares en los equipos que ganaron la Liga de Naciones y la Copa Oro del año pasado.

Aguirre se ha mostrado optimista con la posibilidad de contar con varios de esos lesionados para encarar el Mundial.

“Algunos ya se están recuperando hay otros que están entrenando, pero quedan varias semanas para el Mundial”, dijo Davino, quien afirmó que en el llamado se citarán únicamente a jugadores que tengan seguro su sitio mundialista.

“No habrá ninguno que pueda estar en la lista, que se pierda la liguilla y no vaya al Mundial”, agregó el dirigente.

Davino hizo el anuncio previo a confirmar a Toluca como la sede del partido de preparación ante Serbia, programadp el 4 de junio, que será el último de preparación para el Tri.

México tendrá a cargo el partido inaugural de la Copa del Mundo, pautado para el 11 de junio contra Sudáfrica en el Estadio Azteca.

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Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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