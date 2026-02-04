americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

México busca vías para enviar crudo a Cuba; dice que la isla está al día con los pagos

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum afirmó el miércoles que su gobierno sigue en la búsqueda de vías diplomáticas para reanudar las ventas de petróleo a Cuba, que alcanzaron el año pasado casi 500 millones de dólares, y aseguró que la isla está al día con sus pagos.

ARCHIVO - La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum habla en el Palacio Nacional en la Ciudad de México, el 7 de noviembre de 2025. (AP Foto/Marco Ugarte, Archivo)
ARCHIVO - La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum habla en el Palacio Nacional en la Ciudad de México, el 7 de noviembre de 2025. (AP Foto/Marco Ugarte, Archivo) AP

Sheinbaum defendió una vez más la decisión de su gobierno de seguir apoyando de manera humanitaria a Cuba y dijo que “estamos buscando todas las vías diplomáticas para poder resolver ese problema” y evitar que México resulte afectada por la amenaza que lanzó la semana pasada el presidente Donald Trump de imponer gravámenes a los países que vendan o suministren crudo a la isla.

Antes del anuncio de Trump, la petrolera estatal Petróleo Mexicanos (Pemex) ya había suspendido en enero los envíos de crudo a Cuba, aunque no ha aclarado las causas de esa decisión.

La paralización de los suministros de México vino en el peor momento para Cuba debido a que desde inicios de año Venezuela —su mayor proveedor energético — también suspendió los envíos a la isla tras la operación que realizaron militares estadounidenses en Caracas para capturar al entonces presidente Nicolás Maduro y su esposa.

Según expertos internacionales, el gobierno de Maduro —estrecho aliado del gobierno cubano— enviaba a la isla unos 35.000 barriles diarios, mientras que Rusia mandaba 7.500 barriles al día. De enero a septiembre pasado México mandó a Cuba 19.200 barriles diarios, consistentes en 17.200 de petróleo crudo y 2.000 de productos derivados, de acuerdo con registros de la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos, (SEC por sus siglas en inglés).

Al hablar sobre las ventas de crudo a Cuba, el director general de Pemex, Víctor Rodríguez, se mostró parco y dijo en la conferencia presidencial matutina que la petrolera estatal tenía desde 2023 un solo contrato con la isla y que ese año las ventas alcanzaron 367 millones de dólares.

Rodríguez informó que las ventas de petróleo y derivados a Cuba representaron el año pasado 496 millones de dólares y que la isla no tiene “ninguna factura vencida conforme el contrato”.

Al respecto, Sheinbaum agregó que las autoridades cubanas “van pagando como cualquier otro proveedor” y reconoció que lo que se manda por ayuda humanitaria es “mucho más” de lo que se vende por contrato, pero no ofreció detalles.

El directivo petrolero desestimó las afirmaciones de analistas y adversarios del gobierno que sostienen que las operaciones con Cuba estarían afectando a Pemex y señaló que las ventas a la isla representaron el año pasado “menos del 1% de la producción de crudo en términos de la venta” y sostuvo que los suministros “los hacemos por razones humanitarias… también por razones comerciales”.

El gobierno mexicano planea enviar esta semana ayuda humanitaria a la isla que enfrenta una compleja situación por la falta de energéticos y severos problemas económicos.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El zar fronterizo estadounidense Tom Homan en conferencia de prensa en Minneapolis el 29 de enero del 2026. (AP foto/Julia Demaree Nikhinson)

Zar fronterizo de Trump anuncia que 700 agentes de inmigración dejarán Minnesota de inmediato

El expresidente Bill Clinton y la ex secretaria de Estado Hillary Clinton durante un evento de la vicepresidenta Kamala Harris, el 1 de agosto de 2024, en Houston. (AP Foto/LM Otero, Archivo)

Los Clinton aceptan testificar en investigación sobre Epstein en la Cámara de Representantes

El cuidador del Club de la Marmota, A.J. Dereume, sostiene a Punxsutawney Phil, la marmota que pronostica el clima, en el 140º Día de la Marmota, en Gobblers Knob, Pensilvania, el lunes 2 de febrero de 2026. Los cuidadores de Phil dijeron que la marmota pronosticó seis semanas más de invierno. (Foto AP/Barry Reeger)

Día de la Marmota: Phil predice 6 semanas más de clima invernal en EEUU

En esta foto, publicada por el representante estadounidense Joaquín Castro, demócrata por Texas, se ve a Adrián Conejo Arias y a su hijo Liam Conejo Ramos, de cinco años, en San Antonio, Texas, el sábado 31 de enero de 2026, tras ser liberados del centro de detención de Dilley. (Joaquín Castro vía AP)

Niño de 5 años y su padre regresan a Minnesota tras ser liberados de centro de detención en Texas

Destacados del día

RÉGIMEN ADMITE LO INEVITABLE: Cuba se prepara para tiempos aún más duros y anuncia un plan de contingencia

RÉGIMEN ADMITE LO INEVITABLE: Cuba se prepara para tiempos aún más duros y anuncia un "plan de contingencia"

La Habana se atrinchera y descarta liberar presos políticos: No tenemos intención de hablar sobre eso

La Habana se atrinchera y descarta liberar presos políticos: "No tenemos intención de hablar sobre eso"

EEUU despliega buques de guerra en Haití, a escasa distancia de Cuba

EEUU despliega buques de guerra en Haití, a escasa distancia de Cuba

Aroldis Chapman queda fuera del Clásico Mundial 2026: no jugará con Gran Bretaña

Aroldis Chapman queda fuera del Clásico Mundial 2026: no jugará con Gran Bretaña

Un conductor se toma un refresco mientras espera la llegada de un camión tanquero de gasolina, en La Habana, Cuba, el viernes 14 de abril de 2023. (AP Foto/ Ramón Espinosa)

Colapso total en La Habana: colas nocturnas para conseguir gasolina tras más de 10 días sin suministro

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter