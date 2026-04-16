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México busca reabrir caso de la Iglesia de la Luz del Mundo, anuncia Sheinbaum

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — La presidenta Claudia Sheinbaum dijo el jueves que la Fiscalía General de México solicitará la reapertura de la investigación del caso de la Iglesia La Luz del Mundo y su líder quien enfrenta una condena de prisión de varios años en Estados Unidos por abusar sexualmente de jóvenes seguidoras.

El anuncio se da en medio de la controversia que se desató esta semana luego de que medios locales informaron que la Fiscalía General decidió el año pasado cerrar el proceso penal contra Naasón Joaquín García, líder de la congregación mexicana, y otras personas relacionadas con esa iglesia cristiana.

La Luz del Mundo fue fundada en el estado occidental de Jalisco en 1926 y asegura tener cinco millones de seguidores en más de 50 países.

La decisión fue protestada por algunos de los denunciantes mexicanos quienes acudirán el jueves a una audiencia en un tribunal local para solicitar que se reabra el proceso.

Al ser preguntada del caso Sheinbaum indicó en su conferencia matutina que la fiscal general Ernestina Godoy se acercó a las víctimas y “está pidiendo la apertura del caso nuevamente”.

La mandataria informó que el proceso fue cerrado en junio pasado por el anterior fiscal general, Alejandro Gertz Manero, pero no aclaró por qué lo hizo.

“Si se revoca (el proceso), la fiscalía va a continuar con la investigación y la fiscalía está apoyando para que en efecto se revoque en un ejercicio de la acción penal”, agregó.

En septiembre pasado un tribunal local ordenó la excarcelación de 38 hombres que habían sido arrestados en un predio del estado occidental de Michoacán, donde según las autoridades operaba un campo de entrenamiento de la iglesia de La Luz del Mundo. Pese a esa decisión Sheinbaum dijo que la investigación continuaría para determinar si la instalación está vinculada al grupo religioso.

La liberación de la treintena de hombres, entre ellos un estadounidense, se dio luego de que una jueza determinó que la revisión del predio en Michoacán se ejecutó sin una orden judicial y se cometieron “irregularidades” en el registro de los horarios de detención de esas personas.

Los arrestos se realizaron poco después de que Joaquín García fue acusado en Estados Unidos, junto con su madre, de abusar sexualmente de generaciones de jóvenes seguidoras. El líder religioso, al que los creyentes de esa iglesia consideran el “apóstol” de Jesucristo, se declaró inocente durante su comparecencia en un tribunal federal de Nueva York.

En 2022 Joaquín García fue condenado a su vez en Los Ángeles a 16 años de prisión tras haberse declarado culpable de abusar sexualmente de tres menores.

El abogado Alan Jackson, que representa al líder religioso, calificó la acusación como el resultado de “una campaña imprudente de extralimitación gubernamental”.

Esta iglesia tiene seguidores en diferentes estados de México y distintos puntos de Estados Unidos, incluidos California, Nueva York, Nevada, Texas, Georgia, Indiana, Carolina del Norte, Carolina del Sur, Nueva Jersey y Washington.

Al menos dos mujeres, que fueron electas a mediados de año como jueces en el estado occidental de Jalisco, han sido vinculadas a La Luz del Mundo, según señaló la organización local Defensorxs.

FUENTE: AP

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