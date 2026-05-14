Mexicanos David Lomelí e Iván López Reynoso tendrán puestos de liderazgo en óperas de EEUU

El nombramiento de Lomelí es efectivo a partir del 1 de julio. Al anunciar su designación, el presidente de la Ópera de Dallas, Quincy Roberts, destacó, a través de un comunicado, sus cualidades como un líder excepcional con visión del futuro de la ópera, autenticidad, capacidad de colaboración y su conocimiento de la misión artística y el impacto de la Ópera de Dallas.

Lomelí regresa a la Ópera de Dallas tras haber trabajado durante cinco años en la Ópera de Santa Fe como director artístico y asesor artístico principal, así como en la Ópera Estatal de Baviera en Munich, Alemania, como director de casting y jefe de estrategia y alianzas internacionales.

La colaboración previa de Lomelí con la Ópera de Dallas destaca por su función en la dirección fundadora del Instituto Hart para Mujeres Directoras de Orquesta, que recibió el Premio a la Igualdad de Oportunidades e Impacto de los Premios Internacionales de Ópera en 2025, así como su papel como consultor artístico desde 2021.

“Me siento honrado y especialmente agradecido de colaborar con una junta directiva reflexiva y sensible que comprende tanto los inmensos desafíos como las extraordinarias posibilidades que enfrenta nuestra forma de arte hoy en día”, señaló Lomelí en un comunicado.

López Reynoso, por su parte, fue designado director principal de la ópera de Santa Fe. Su contrato tendrá una vigencia de tres años e iniciará funciones dirigiendo “El barbero de Sevilla” de Rossini en 2027.

Actualmente, es director principal de The Atlanta Opera y compaginará este puesto con el de director principal en Santa Fe.

El festival de verano de la Ópera de Santa Fe es considerado uno de los escenarios musicales más prestigiosos de Estados Unidos. El próximo año, la ópera cumple su 70 aniversario. Lopez Reynoso tuvo su debut como director en Estados Unidos con la Ópera de Santa Fe en 2022 con “El barbero de Sevilla”.

“Desde mi primer encuentro con este teatro sentí una conexión inigualable, que se fortaleció aún más durante nuestra producción de ‘La bohème’ de Puccini el año pasado”, dijo López Reynoso en un comunicado. “Me honra y me entusiasma profundamente”.

Su agenda se mantendrá repleta este verano con su debut en el Savonlinna Opera Festival de Finlandia, su regreso al Rossini Opera Festival de Italia y presentaciones con Milwaukee Symphony Orchestra.

FUENTE: AP