Mets-Rockies se pospone por lluvia y nieve. Se jugará el jueves

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De izquierda a derecha, los jardineros Juan Soto, Carson Benge y Tyrone Taylor celebran la victoria de los Mets de Nueva York ante los Rockies de Colorado, el lunes 4 de mayo de 2026, en Denver. (AP Foto/David Zalubowski) AP

El juego previsto para el miércoles se retrasó a las 7:20 de la tarde, en lugar de la 1:10 de la tarde, ante la previsión de una tormenta de nieve en primavera. Los Rockies adelantaron el inicio del partido de la noche del lunes, una derrota 4-2, en tres horas para evitar posibles condiciones de lluvia.

Para la noche del martes, se espera que la lluvia en el área metropolitana de Denver se convierta en nieve, con un pronóstico de hasta 8 pulgadas (20 centímetros).

Los Rockies han perdido cinco partidos consecutivos y seis de siete desde que permitieron apenas cuatro carreras en una barrida de tres juegos sobre los Mets en el Citi Field del 24 al 26 de abril.

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FUENTE: AP