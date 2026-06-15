Método de conteo de votos de Georgia pronto será prohibido; legisladores buscan solución

Una persona usa una máquina de votación en Dallas, Georgia, el 5 de noviembre del 2019. (AP foto/Mike Stewart) AP

El sistema electoral que se utiliza en todo el estado se basa en un código QR impreso en las papeletas para contabilizar los votos. Los legisladores aprobaron hace dos años una ley que prohíbe el uso de ese código de barras para el conteo oficial de votos después del 1 de julio de este año, pero nunca se implementó ningún método de reemplazo.

Una de las instrucciones que el gobernador republicano Brian Kemp planteó a los legisladores cuando convocó la sesión especial es “abordar los problemas creados” por esa ley. Mientras tanto, la oficina del secretario de gobierno y la Junta Electoral Estatal han enturbiado aún más la situación al emitir orientaciones contradictorias para los funcionarios electorales de los condados sobre cómo deben emitirse y contarse los votos.

Si los problemas no se resuelven pronto, podría haber confusión y posiblemente litigios sobre las elecciones después del 1 de julio. Para ese mes está programada una elección especial para cubrir un escaño en la Cámara de Representantes federal.

El sistema electoral actual de Georgia se utilizó por primera vez en todo el estado durante las primarias de 2020. Después de las elecciones generales de ese año, cuando el presidente republicano Donald Trump perdió por estrecho margen el estado frente al demócrata Joe Biden, Trump y sus simpatizantes afirmaron sin pruebas que las máquinas habían eliminado o cambiado votos.

Los partidarios de Trump siguieron quejándose de las máquinas de votación con pantalla táctil, y algunos leales defendieron teorías conspirativas descabelladas. Los defensores de la integridad electoral también criticaron las máquinas, al señalar que son vulnerables a ataques informáticos y que los votantes no pueden estar seguros de que sus selecciones se reflejen con precisión porque la gente no puede leer códigos QR.

Los legisladores republicanos en 2024 intentaron atender esas preocupaciones aprobando una ley que prohíbe los códigos de barras para el “conteo oficial” después del 1 de julio de 2026. Pero en los dos años transcurridos desde entonces no se ha adoptado ningún otro método de conteo. Ahora, el plazo se acerca y se avecina una importante elección de mitad de mandato.

Trump señaló específicamente esas máquinas —que se usan al menos en algunos condados de más de una docena de estados— en su primera orden ejecutiva sobre elecciones poco después de asumir su segundo mandato en enero de 2025. Esa orden ha sido bloqueada por múltiples tribunales y no se está aplicando.

El gobernador interviene

El mes pasado, Kemp anunció una sesión legislativa especial, programada para comenzar el miércoles, para trazar nuevos mapas congresionales para las elecciones de 2028 y abordar el tema del código QR.

Es posible que los legisladores amplíen el plazo establecido en la ley para permitir que los códigos QR se sigan usando por ahora y darse margen para idear un nuevo sistema antes de las elecciones de 2028. Pero en las últimas horas de la sesión legislativa ordinaria a principios de este año, rechazaron una propuesta que habría hecho eso.

Incluso si los legisladores acuerdan una solución, podría ser difícil implementarla antes de una elección especial para cubrir el resto del mandato del representante David Scott, quien murió en abril. La elección especial está prevista para el 28 de julio, y la votación anticipada comenzará el 6 de julio.

Secretario de gobierno ofrece orientación

La oficina del secretario de gobierno emitió la semana pasada una orientación para los funcionarios electorales de los seis condados incluidos en ese distrito congresional. La oficina afirma que es preliminar y que está sujeta a cambios según cualquier novedad que surja de la sesión especial.

Las papeletas se pasarán por los escáneres, que leerán el código QR para generar el conteo de votos de la noche electoral. Luego, antes de la certificación del condado, las imágenes electrónicas creadas por los escáneres para cada papeleta se cargarán en un servidor, donde se utilizará un software de reconocimiento óptico de caracteres para contabilizar los votos usando el texto legible para humanos. Los resultados de ese segundo proceso serán el conteo oficial de tabulación.

La orientación del secretario de gobierno dice expresamente que los condados deben seguir utilizando el sistema electoral actual, incluidas las máquinas de votación con pantalla táctil, y que no hay nada en la ley que autorice el uso de papeletas de papel marcadas a mano para la votación presencial.

Conflicto con la junta electoral

La Junta Electoral Estatal intervino dos días después con una orientación contradictoria. Los miembros de la junta sostuvieron que el plan propuesto por el secretario de gobierno no está autorizado por la ley.

La junta aprobó una resolución que indica a los condados qué hacer si la sesión legislativa especial no aprueba una extensión del plazo para usar códigos QR. La resolución ordena a los condados utilizar su método de emergencia, que contempla papeletas de papel marcadas a mano y escáneres para contar las selecciones de los votantes.

Al ser consultada sobre la orientación contradictoria durante la reunión de la junta electoral, Elizabeth Young, abogada de la fiscalía general del estado, señaló que, si bien la orientación no es vinculante, “obviamente causaría confusión a los superintendentes electorales si reciben instrucciones diferentes de dos agencias, ambas con cierta autoridad sobre lo que están haciendo”.

La junta electoral ha estado controlada por una mayoría alineada con Trump y con frecuencia está en desacuerdo con el secretario de gobierno Brad Raffensperger, un republicano que suele ser criticado por Trump.

Funcionarios electorales locales quedan en medio

El condado de Henry, en los suburbios de Atlanta, es uno de los condados donde los votantes acudirán a las urnas para la elección especial del próximo mes. Axiver Harris, director interino de elecciones, indicó que el condado está al tanto de la orientación contradictoria y está a la espera de una mayor aclaración por parte del estado.

“Dada la incertidumbre, creemos que es prudente esperar instrucciones adicionales para garantizar que cualquier decisión que se tome sea coherente con los requisitos estatales y con las mejores prácticas de administración electoral”, escribió en un correo electrónico.

Marcye Scott, quien se postula en la elección especial para cumplir el resto del mandato de su difunto padre, comentó que no está segura de que la mayoría de los votantes siquiera esté al tanto del tema y está enfocando su atención en otros asuntos.

“Mi objetivo es llevar a la gente a las urnas, llevar a mi gente a las urnas y lograr que voten por mí”, manifestó.

Pero Carlos Moore, otro de los seis candidatos que se presentan en la elección especial, dijo que le preocupan las impugnaciones legales si se implementa un nuevo método de conteo de votos sin tiempo suficiente. Espera que los legisladores amplíen el plazo para permitir el uso de los códigos QR.

“Yo pediría que los legisladores hagan lo correcto, que no toquen lo que ya funciona para la elección especial”, expresó. “De lo contrario, es casi seguro que habrá impugnaciones en los tribunales”.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP