Messick lanza siete entradas y Ramírez jonronea en triunfo de Guardianes 6-0 sobre Bravos

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Daniel Schneemann (10), de los Guardianes de Cleveland, llega quieto al plato ante el receptor Jonah Heim (20), de los Bravos de Atlanta, durante una entrada de un juego de béisbol, el sábado 11 de abril de 2026, en Atlanta. (Foto AP/Mike Stewart) AP

Chase DeLauter pegó un doble productor y Daniel Schneemann aportó un sencillo de dos carreras como emergente.

Messick (2-0) ponchó a cinco y otorgó dos bases por bolas en 6 2/3 entradas. Tiene una efectividad de 0,51 en tres aperturas, al permitir una carrera en 17 2/3 innings.

Atlanta, que llegó con marca de 5-0 ante abridores zurdos, se quedó sin anotar por primera vez esta temporada.

Erik Sabrowski ponchó a dos en una octava perfecta y Shawn Armstrong trabajó la novena para completar la primera blanqueada de Cleveland este año.

Martín Pérez (0-1) permitió una carrera y dos hits en cinco entradas en su segunda apertura con Atlanta.

La victoria puso fin a una racha de cinco derrotas consecutivas de Cleveland ante los Bravos que se remontaba a 2024.

Por los Guardianes, el dominicano Angel Martínez de 5-2 con dos anotadas. Por los Bravos, el venezolano Ronald Acuña Jr. de 4-1. ___ Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP