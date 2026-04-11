americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Messick lanza siete entradas y Ramírez jonronea en triunfo de Guardianes 6-0 sobre Bravos

ATLANTA (AP) — El novato zurdo Parker Messick lanzó pelota de cuatro hits hasta la séptima entrada y el dominicano José Ramírez conectó su segundo jonrón de la temporada, mientras los Guardianes de Cleveland vencieron la noche del sábado 6-0 a los Bravos de Atlanta.

Daniel Schneemann (10), de los Guardianes de Cleveland, llega quieto al plato ante el receptor Jonah Heim (20), de los Bravos de Atlanta, durante una entrada de un juego de béisbol, el sábado 11 de abril de 2026, en Atlanta. (Foto AP/Mike Stewart)
Daniel Schneemann (10), de los Guardianes de Cleveland, llega quieto al plato ante el receptor Jonah Heim (20), de los Bravos de Atlanta, durante una entrada de un juego de béisbol, el sábado 11 de abril de 2026, en Atlanta. (Foto AP/Mike Stewart) AP

Chase DeLauter pegó un doble productor y Daniel Schneemann aportó un sencillo de dos carreras como emergente.

Messick (2-0) ponchó a cinco y otorgó dos bases por bolas en 6 2/3 entradas. Tiene una efectividad de 0,51 en tres aperturas, al permitir una carrera en 17 2/3 innings.

Atlanta, que llegó con marca de 5-0 ante abridores zurdos, se quedó sin anotar por primera vez esta temporada.

Erik Sabrowski ponchó a dos en una octava perfecta y Shawn Armstrong trabajó la novena para completar la primera blanqueada de Cleveland este año.

Martín Pérez (0-1) permitió una carrera y dos hits en cinco entradas en su segunda apertura con Atlanta.

La victoria puso fin a una racha de cinco derrotas consecutivas de Cleveland ante los Bravos que se remontaba a 2024.

Por los Guardianes, el dominicano Angel Martínez de 5-2 con dos anotadas.

Por los Bravos, el venezolano Ronald Acuña Jr. de 4-1. ___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, se dirige a hablar con la prensa antes de abordar el Air Force Two, el viernes 10 de abril de 2026, en la Base Conjunta Andrews, en Maryland, previo a su viaje a Pakistán para entablar conversaciones sobre Irán. (AP Foto/Jacquelyn Martin, pool)

Vance viaja a Pakistán para encabezar conversaciones con Irán sobre el fin de la guerra

Unas personas acuden al súper en Glenview, Ill., el 4 de julio 2022. (Foto AP/Nam Y. Huh)

La economía estadounidense creció 0,5% en el último trimestre de 2025

Luis Díaz festeja tras anotar el primer gol del Bayern Múnich en la victoria 2-1 ante el Real Madrid por los cuartos de final de la Liga de Campeones, el martes 7 de abril de 2026. (AP Foto/José Bretón)

Díaz y Kane guían al Bayern a vencer 2-1 al Real Madrid en ida de cuartos de la Champions

ARCHIVO - Savannah Guthrie visita el programa Today en Rockefeller Plaza en Nueva York el jueves 5 de marzo de 2026. (Foto Charles Sykes/Invision/AP, archivo)

Savannah Guthrie vuelve al set de "Today" por primera vez desde la desaparición de su madre

Destacados del día

🚨 EEUU activará registro automático para el servicio militar: incluye migrantes cubanos

🚨 EEUU activará registro automático para el servicio militar: incluye migrantes cubanos

Trump anuncia limpieza de minas en el estrecho de Ormuz mientras avanzan negociaciones con Irán

Trump anuncia limpieza de minas en el estrecho de Ormuz mientras avanzan negociaciones con Irán

Ejercicios militares en Cuba con bueyes y mulos generan burlas en Redes Sociales

Ejercicios militares en Cuba con bueyes y mulos generan burlas en Redes Sociales

🚨 Arrestan en Miami a expresentador de la TV cubana Salvador Blanco

🚨 Arrestan en Miami a expresentador de la TV cubana Salvador Blanco

¡MISIÓN CUMPLIDA! Artemis II regresa a la Tierra tras rodear la Luna

¡MISIÓN CUMPLIDA! Artemis II regresa a la Tierra tras rodear la Luna

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter