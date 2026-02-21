americateve

Messi e Inter Miami, los campeones de la MLS, caen 3-0 ante Bouanga y LAFC en el debut

LOS ÁNGELES (AP) — Lionel Messi e Inter Miami tuvieron un comienzo complicado en la defensa de su título de la MLS, al ser goleados el sábado 3-0 por Los Angeles FC, con tantos del venezolano David Martínez, Denis Bouanga y el salvadoreño Nathan Ordaz.

Denis Bouanga, delantero de Los Ángeles FC, festeja tras anotar ante el Inter Miami, el sábado 21 de febrero de 2026 (AP Foto/Jessie Alcheh)
El argentino Lionel Messi, del Inter Miami, se lamenta en el césped durante el duelo del sábado 21 de febrero de 2026, ante Los Ángeles FC (AP Foto/Jessie Alcheh)
Son Heung-min asistió en el gol inicial de Martínez para LAFC, que subrayó su condición de principal amenaza para la corona de Miami durante un animado estreno de temporada de la MLS entre dos de los clubes más emblemáticos de la liga.

El duelo atrajo a 75.673 aficionados —la segunda mayor asistencia en la historia de la MLS— al histórico Los Angeles Memorial Coliseum, que está al lado de la casa habitual de LAFC, el BMO Stadium.

“Este partido se habría agotado cinco veces las localidades en el BMO, pero queríamos hacer algo especial", dijo el comisionado de la MLS, Don Garber. "Éste es un año fundamental en la historia de nuestro deporte y un gran momento en la historia de nuestra liga, así que ¿por qué no ir a este estadio histórico, traer aquí a Miami, nuestro campeón, y hacer que juegue contra LAFC?”.

La enorme multitud vio un partido entretenido y pudo observar bien a Messi, quien jugó pese a lidiar este mes con un tirón de isquiotibiales. Cada uno de sus movimientos fue recibido lo mismo con vítores que con abucheos por los aficionados de California.

FUENTE: AP

