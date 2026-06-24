Messi cumple 39 años: Posteo con ¿dedicatoria a Cristiano? y Argentina unida para saludarlo

El capitán de Argentina, Lionel Messi, celebra tras convertir el segundo gol de su equipo en el partido contra Austria por el Grupo J del Mundial en Arlington, Texas, el lunes 22 junio, 2026. (AP Foto/Jessica Tobias) AP

Messi, que nació el 24 de junio en Rosario, provincia de Santa Fe, celebrará junto a sus compañeros de la selección en la base de entrenamientos de la Albiceleste en Kansas City, una costumbre que repitió en cinco de los seis mundiales que ha disputado. La única excepción fue Qatar 2022 que se disputó entre noviembre y diciembre.

A pesar de que Messi tuvo en vilo a los argentinos por la negativa a confirmar su presencia en la Copa del Mundo en las semanas previas al inicio de la competencia, sumado a una dolencia muscular que sufrió en su último partido con Inter Miami, el 10 fue imperial en sus dos primeros partidos al anotar cinco goles y quedar como máximo goleador en la historia de la Copa del Mundo con un total de 18.

Los triunfos 3-0 sobre Argelia y 2-0 ante Austria además le aseguraron a la Argentina la clasificación como líder del Grupo J, el primer paso en el objetivo del bicampeonato, algo que no logra ninguna selección campeona desde 1962.

A la medianoche del miércoles, Messi sorprendió con una publicación en sus redes sociales que muchos interpretaron como un mensaje elíptico para su némesis Cristiano Ronaldo , que la víspera anotó un doblete en la goleada de Portugal 5-0 sobre Uzbekistán y amplió la ventaja que le lleva al argentino en la carrera por los 1.000 goles.

Messi mostró su rutina de ejercicios en el gimnasio de la concentración de Argentina, algo poco frecuente porque por lo general prefiere publicar sus acciones en los campos de juego, a diferencia de Cristiano, de 41 años, que hace un culto de su cuidado físico en las redes.

No escribió ningún mensaje, pero la publicación fue acompañada por un tema del grupo argentino de música popular La T y la M: “Hoy mi selección está muy bien representada, son pibes (jóvenes) con hambre que vinieron de la nada. Si pinta la bronca, ponen la cara. Entran al partido y salen a capa y espada”.

El astro luego compartió una fotografía frente a un pastel de cumpleaños junto a algunos de sus compañeros en la selección.

Tras la victoria ante Austria, a Messi le preguntaron que deseaba para su cumpleaños: “No puedo pedir más nada. Gracias a Dios me regaló todo a nivel deportivo y lo único que puedo pedir en salud para mí y mi familia”.

El astro transita un delicado momento personal por la salud de su padre Jorge, que se encuentra bajo tratamiento médico por una enfermedad que el futbolista no reveló.

Miles de saludos y un “feliz cumpleaños” multitudinario

“El hombre que cambió la historia del fútbol Mundial. Feliz cumpleaños capitán”, expresó la cuenta oficial de la selección Argentina, donde debutó a los 18 años y ganó cuatro títulos, el más importante en Qatar 2022.

La FIFA, la CONMEBOL, su ex equipo Barcelona y el actual Inter Miami también se unieron a las felicitaciones.

En su ciudad natal Rosario, unos 5.000 alumnos de colegios locales le cantaron el “feliz cumpleaños”.

Bajo la consigna “CumpleLeo”, miles de usuarios de toda Argentina compartieron en redes mensajes de apoyo y agradecimiento.

Argentina se medirá el sábado contra Jordania en el cierre de su zona. No está claro su Messi tomará descanso o jugará el partido en busca de ampliar su cosecha de goles en el certamen, que lo tiene al francés Kylian Mbappé pisándole los talones (16) en la tabla histórica.

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FUENTE: AP