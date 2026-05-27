Mercados asiáticos bajan y el petróleo sube más de $1 tras nuevos ataques de EEUU a Irán

Los índices de los mercados financieros de Japón, Corea del Sur y Australia se ven en una pantalla en la sala de operaciones de divisas de la sede central del Hana Bank en Seúl, Corea del Sur, el jueves 28 de mayo de 2026. (AP Foto/Ahn Young-joon) AP

Los precios del petróleo subieron más de 1 dólar por barril tras haberse desplomado con fuerza un día antes. Los futuros de Estados Unidos retrocedieron levemente.

Funcionarios de Estados Unidos informaron que fuerzas del Comando Central derribaron cuatro drones iraníes de ataque que representaban una amenaza cerca del estrecho de Ormuz. El ejército de Estados Unidos también atacó una estación iraní de control terrestre en Bandar Abbas que estaba a punto de lanzar un quinto dron.

Mientras tanto, el presidente estadounidense Donald Trump sostuvo que Irán está "negociando con lo último que le queda de fuerzas” y afirmó que las elecciones legislativas de noviembre en Estados Unidos no harán que se apresure a cerrar un acuerdo para poner fin al conflicto, que está a punto de cumplir tres meses.

En las primeras operaciones en Asia, el Nikkei 225 de Japón avanzaba menos de 0,1% y se ubicaba en 65.039,78, mientras que el Kospi de Corea del Sur perdía 1,2% y se situaba en 8.126,67.

El índice Hang Seng de Hong Kong retrocedía 1,9% hasta 24.855,86 y el índice compuesto de Shanghái bajaba 0,3% hasta 4.080,00.

En Australia, el S&P/ASX 200 retrocedía 0,8% hasta 8.646,30, mientras que el Taiex de Taiwán ganaba 0,6%.

“Los informes contradictorios sobre los contornos de un acuerdo entre Estados Unidos e Irán enfriaron el apetito por el riesgo, ya que los mercados se muestran cada vez más cautelosos ante la posibilidad de un acuerdo”, señaló Tan Boon Heng, de Mizuho Bank en Singapur, en un comentario.

“Aunque existe el deseo de mantener el alto el fuego, y tanto Irán como Estados Unidos han moderado el lenguaje sobre nuevos ataques y mantenido canales indirectos de comunicación, sigue siendo notablemente difícil imaginar cómo podría alcanzarse un compromiso en cuestiones clave”, añadió.

El precio del barril de crudo Brent cayó 4,6 % el miércoles hasta los 92,25 dólares después de que el alto el fuego entre Estados Unidos e Irán pareciera mantenerse, a pesar de que el ejército estadounidense lanzara lo que calificó como ataques de "autodefensa" en el sur de Irán.

Sin embargo, tras nuevos ataques, en las primeras operaciones del jueves el Brent subió 1,70 dólares, hasta situarse en 93,95 dólares el barril.

Un barril del crudo de referencia de Estados Unidos ganaba 1,68 dólares hasta 90,36 dólares. El miércoles había caído 5,5%, para cerrar en 88,68 dólares, de vuelta a donde estaba a mediados de abril.

Los precios se han moderado, después de dispararse muy por encima de 100 dólares por barril, ante la expectativa de que Estados Unidos e Irán puedan alcanzar un acuerdo para reabrir el estrecho de Ormuz y permitir que los buques petroleros vuelvan a salir del golfo Pérsico.

___ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP