Mercados asiáticos bajan en su mayoría luego que nuevos combates socavan tregua entre EEUU e Irán

Varias personas pasan frente a una pantalla electrónica que muestra el índice Nikkei de Japón en una correduría de valores el martes 2 de junio de 2026, en Tokio. (AP Foto/Eugene Hoshiko) AP

El Nikkei 225 de Japón retrocedía 1,6% y se ubicaba en 65.833,49 puntos, mientras que el Kospi de Corea del Sur bajaba 1,7% hasta 8.642,82.

El Hang Seng subía 1,2% para situarse en 25.698,75, mientras que el Composite de Shanghái cedía menos de 0,1% y rondaba los 4.056 puntos.

El S&P/ASX 200 de Australia perdía 0,4% hasta 8.692,20. Los futuros de Estados Unidos también caían.

En las primeras operaciones del martes en Asia, el crudo estadounidense de referencia bajaba 39 centavos para cotizarse en 91,77 dólares por barril. El Brent, el referente internacional, cedía 28 centavos hasta 94,70 dólares por barril. Los niveles siguen muy por encima de los aproximadamente 70 dólares en los que estaban antes de la guerra.

Mucho depende de si Estados Unidos e Irán alcanzarán un acuerdo para reabrir el estrecho de Ormuz, lo que permitiría reanudar los embarques de petróleo desde el golfo Pérsico y aliviar la presión sobre la inflación.

Japón, por ejemplo, importa casi todo su petróleo, aunque los efectos sobre los precios de la gasolina y otros productos se han mantenido relativamente contenidos hasta ahora gracias al uso de las reservas del país.

“El desabasto de crudo ya ha obligado a las refinerías de toda Asia y Europa a reducir su actividad”, manifestó el analista Stephen Innes. “El resultado es que la presión ya no se limita a los inventarios de crudo. Se está extendiendo a los combustibles que realmente impulsan las economías: gasolina, diésel, combustible para aviones, GLP y nafta”.

Estados Unidos informó el lunes que bombardeó instalaciones iraníes de radar y drones después de que Teherán derribara un dron estadounidense. Irán afirmó que atacó con misiles a soldados de Estados Unidos en Kuwait, misiles que, según Estados Unidos, fueron interceptados.

Sin embargo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, señaló que Israel y Hezbollah acordaron reducir los combates después de hablar con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y de comunicarse con el grupo político-paramilitar libanés a través de mediadores.

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El periodista de The Associated Press Stan Choe contribuyó a este despacho.

FUENTE: AP