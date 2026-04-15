Melania Trump participa en mesa redonda en el Congreso sobre un programa de acogimiento familiar

La primera dama comenzó a trabajar en temas de acogimiento familiar después de que el primer mandato del presidente Donald Trump en el cargo terminó en 2021. Su viaje a la sede del Poder Legislativo ubicado al otro extremo de la Avenida Pennsylvania se produce tras un esfuerzo de cabildeo similar y exitoso el año pasado para que el Congreso enviara al presidente una legislación para proteger a mujeres y niños de la explotación sexual por internet.

La visita también ocurre una semana después de la sorpresiva declaración ante cámaras de Melania Trump en la Casa Blanca, en la que negó vínculos con Jeffrey Epstein y conocimiento de sus delitos, e instó al Congreso a llevar a cabo una audiencia para sus víctimas. También exigió que se pusiera fin a las “mentiras” que la vinculaban con el fallecido financista y delincuente sexual condenado.

La primera dama manifestó en redes sociales que esperaba con interés trabajar con el Congreso para “impulsar nueva legislación diseñada para proteger y empoderar a las personas de la comunidad de acogimiento familiar”. Su misión compartida, afirmó, es “fortalecer a la próxima generación de Estados Unidos”.

Se reunirá el miércoles por la tarde con integrantes de la Comisión de Medios y Arbitrios de la Cámara de Representantes, y con personas que estuvieron en el sistema de acogimiento familiar.

Integrantes republicanos y demócratas del comité han presentado varios proyectos de ley para actualizar el programa Chafee con el fin de mejorar los resultados para los jóvenes que dejan el sistema de acogimiento familiar al alcanzar la mayoría de edad. Las medidas aumentarían, entre otras cosas, su acceso a vivienda, educación y programas de capacitación laboral, para ayudarles a tener éxito en la transición hacia la adultez y la independencia.

La Oficina de Responsabilidad Gubernamental publicó un informe en enero de 2025 en el que detalló cómo los estados estaban devolviendo al gobierno federal millones de dólares en fondos no utilizados del programa Chafee, pese a necesidades no cubiertas de los jóvenes en acogimiento familiar.

El pasado noviembre, el presidente Trump creó mediante orden ejecutiva el programa “Fostering the Future” para que entidades federales, organizaciones sin fines de lucro, instituciones educativas y el sector privado trabajen juntos para mejorar las oportunidades profesionales y educativas de los niños criados en el sistema de acogimiento familiar.

La primera dama, que acompañó a su esposo en el Despacho Oval para la firma de la orden ejecutiva, encabeza por separado una iniciativa más amplia de “Fostering the Future” que forma parte de la campaña centrada en la niñez “Be Best”, que lanzó durante el primer mandato presidencial de él. El programa ofrece becas a jóvenes actuales y anteriores del sistema de acogimiento familiar.

El mes pasado, ella organizó una cumbre de temática similar con homólogas de más de 40 países y les pidió trabajar juntas para mejorar el acceso a la educación y la tecnología para los niños de todo el mundo.

Melania Trump utilizó su primera aparición pública tras retomar el papel de primera dama en marzo de 2025 para sumarse a una mesa redonda en el Capitolio sobre la Ley Take It Down. El presidente Trump promulgó el proyecto de ley dos meses después, convirtiendo en delito federal publicar a sabiendas o amenazar con publicar imágenes íntimas sin el consentimiento de una persona.

Melania Trump y la Casa Blanca, por separado, destacaron la semana pasada la primera condena bajo la nueva ley, después de que un hombre de Ohio se declaró culpable en un tribunal federal de delitos cibernéticos que incluían imágenes sexualmente explícitas reales y generadas por inteligencia artificial, así como amenazas de violencia contra numerosas víctimas.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP