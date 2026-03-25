Melania Trump comparte protagonismo con un robot en cumbre de educación y tecnología

La primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, llega acompañada de un robot, a la Cumbre de la Coalición Global Fostering the Future Together (“Promover juntos el futuro”) con otras primeras damas, en la Casa Blanca, el miércoles 25 de marzo de 2026. en Washington. De izquierda a derecha, la doctora Fatima Maada Bio, de Sierra Leona, Martha Nawrocka de Polonia, Brigitte Macron de Francia, y Melania Trump. (AP Foto/Jacquelyn Martin) AP

El robot acompañó a la primera dama al Salón Este de la Casa Blanca para el último día de una cumbre convocada por ella con homólogas de todo el mundo a través de su iniciativa global Fostering the Future Together (“Promover juntos el futuro”). El grupo analiza maneras de empoderar a los niños mediante la educación, la innovación y la tecnología, incluida la inteligencia artificial.

Melania Trump y el humanoide caminaron lentamente, uno al lado del otro, por la alfombra roja desde el extremo opuesto del pasillo. La primera dama se detuvo justo antes de entrar al Salón Este, mientras el robot rodeaba la mesa con los panelistas y se colocaba en el centro de la sala.

Le tomó un momento escanear al público antes de hablar.

“Gracias, primera dama Melania Trump, por invitarme a la Casa Blanca. Es un honor estar en la reunión inaugural de la coalición global de Fostering the Future Together”, manifestó.

“Soy Figure 03, un humanoide construido para los Estados Unidos de América”, continuó. “Agradezco formar parte de este movimiento histórico para empoderar a los niños con tecnología y educación”.

“Bienvenidos”, dijo antes de ofrecer saludos similares en otros 10 idiomas. Luego, el robot dio las gracias a todos y volvió sobre sus pasos de regreso por la alfombra roja.

La primera dama agradeció al robot por acompañarla y añadió: “Es justo decir que eres mi primer invitado humanoide fabricado en Estados Unidos en la Casa Blanca”.

La empresa emergente de robótica Figure AI, con sede en Sunnyvale, California, presentó Figure 03 en octubre de 2025 como su robot humanoide de tercera generación para que las personas lo usen en casa y ayude con tareas domésticas como lavar la ropa, limpiar y lavar los platos, según su sitio web y materiales de la compañía.

El director ejecutivo, Brett Adcock, escribió en redes sociales que estaba “orgulloso de ver a F.03 hacer historia como el primer robot humanoide en la Casa Blanca”.

La empresa emergente compite con otras, entre ellas, Boston Dynamics y Tesla, de Elon Musk, así como con varias compañías chinas, en la construcción de robots de apariencia humana que hagan algunas de las cosas que hacen las personas.

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El periodista de The Associated Press Matt O’Brien, en Providence, Rhode Island, contribuyó a este informe.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP