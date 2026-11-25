La primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, se dirige a recibir el árbol de Navidad oficial de la Casa Blanca, un abeto blanco de Silent Night Evergreens en Wisconsin, en la Calzada Norte de la Casa Blanca, el lunes 23 de noviembre de 2026, en Washington. (AP Foto/Jacquelyn Martin) AP

Se trata del ejemplo más reciente en el que la primera dama realiza intervenciones modestas pero tangibles para abordar la guerra de Rusia en Ucrania, que comenzó hace casi cinco años. Su esposo, el presidente Donald Trump, había prometido negociar un fin rápido del conflicto, pero ha dicho que ha sido más difícil de lo que esperaba.

“Los niños en esta región del mundo, como los niños en todas partes, no pueden comprender por qué la geografía y los gobiernos los han arrojado a los horrores de la guerra”, afirmó la primera dama en un comunicado compartido primero con The Associated Press.

“Como adultos, es nuestro imperativo moral elevar a nuestros niños por encima de las divisiones que alimentan la guerra para restaurar de inmediato las alegrías sencillas de la vida”, añadió.

Melania Trump señaló que la reunificación de estos nueve niños con sus familias se llevó a cabo con la “plena cooperación” de los líderes rusos y ucranianos. No se dio a conocer información adicional sobre los menores.

La primera dama ha convertido la ayuda a los niños en zonas de conflicto en uno de sus temas emblemáticos durante el segundo mandato de su esposo. A principios de este año, organizó una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU sobre el tema.

El trabajo comenzó en agosto de 2025, cuando hizo que, durante una cumbre en Alaska, el presidente republicano entregara en mano una carta dirigida al presidente ruso Vladímir Putin donde hacía un llamado a la paz en Ucrania.

Al cabo de un año, había ayudado a que casi tres docenas de niños regresaran con sus familiares tras haber sido separados a causa de la guerra, y ha dicho que tiene un “canal directo” con los líderes de los países en guerra.

Luego, en octubre, ayudó a negociar un alto el fuego de seis días para la ciudad de Oleshky, ocupada por Rusia, en el sur de Ucrania. A principios de este mes, recibió juntos en la Casa Blanca a funcionarios rusos y ucranianos para conmemorar ese hito.

El alto el fuego local en la región de Jersón, situada en el sur de Ucrania y dividida por la guerra, estuvo vigente del 27 de octubre al 1 de noviembre y representó la tregua más importante desde que Rusia inició su invasión a gran escala de Ucrania en febrero de 2022. Durante la pausa en la guerra, unas 800 personas pudieron salir de la ciudad, mientras se entregaban alimentos, agua y otra ayuda humanitaria para asistir a quienes se quedaron.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP