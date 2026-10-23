Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión .

Melania Trump ayuda a forjar tregua en ciudad ucraniana, dice la Casa Blanca

WASHINGTON (AP) — La primera dama Melania Trump ha logrado a forjar una tregua humanitaria en la ciudad de Oleshky en medio de la guerra entre Rusia y Ucrania, anunció la Casa Blanca el viernes.