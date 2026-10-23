Melania Trump ayuda a forjar tregua en ciudad ucraniana, dice la Casa Blanca

El alto el fuego localizado está previsto para comenzar el 29 de octubre y servirá para permitir la ayuda humanitaria y la evacuación de civiles, según la presidencia.
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WASHINGTON (AP) — La primera dama Melania Trump ha logrado a forjar una tregua humanitaria en la ciudad de Oleshky en medio de la guerra entre Rusia y Ucrania, anunció la Casa Blanca el viernes.
El alto el fuego localizado está previsto para comenzar el 29 de octubre y servirá para permitir la ayuda humanitaria y la evacuación de civiles, según la presidencia.
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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.
FUENTE: AP
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