Niegan libertad condicional al camionero cubano Rogel Aguilera-Mederos: seguirá preso en Colorado

El camionero cubano Rogel Lázaro Aguilera-Mederos, condenado por provocar un accidente múltiple que dejó cuatro muertos en Colorado en 2019, sufrió un nuevo revés judicial después de que la Junta de Libertad Condicional del estado rechazara su solicitud para salir de prisión. La decisión lo mantendrá encarcelado al menos hasta su próxima evaluación, prevista para septiembre de 2027.

La negativa fue confirmada por el Departamento Correccional de Colorado a Noticias Univision Colorado, según una información publicada por Noticias El Paso.

Aguilera-Mederos, cuyo caso alcanzó repercusión internacional después de recibir inicialmente una condena de 110 años de prisión, había obtenido una reducción extraordinaria de su sentencia en diciembre de 2021 por decisión del gobernador Jared Polis.

Sin embargo, esa conmutación no garantizaba su liberación anticipada, que continúa dependiendo de las evaluaciones de las autoridades penitenciarias.

Según el reporte, la próxima oportunidad del cubano para solicitar libertad condicional será en septiembre de 2027 .

De no obtener una decisión favorable, su fecha proyectada de liberación es el 13 de diciembre de 2029 , aunque el calendario podría modificarse según los créditos de tiempo aplicables.

Colorado rechaza la libertad condicional del camionero cubano

La Junta de Libertad Condicional de Colorado examinó la situación de Aguilera-Mederos y decidió no autorizar su salida de prisión.

La evaluación se realizó el pasado 16 de octubre de 2026, según la información atribuida al Departamento Correccional estatal.

El organismo estaba integrado por siete miembros participantes y la solicitud necesitaba al menos cuatro votos favorables para prosperar.

Sin embargo, no alcanzó ese respaldo.

El reporte no especifica cuántos integrantes votaron a favor o en contra ni detalla los argumentos individuales utilizados para rechazar la petición.

La decisión significa que Aguilera-Mederos deberá continuar cumpliendo su condena mientras espera una nueva evaluación.

El rechazo de la libertad condicional no representa una nueva condena ni modifica por sí mismo la sentencia que actualmente cumple.

¿Cuándo podría salir de prisión Rogel Aguilera-Mederos?

El calendario penitenciario contempla dos fechas relevantes para el futuro del camionero cubano.

La primera es septiembre de 2027, cuando podrá ser evaluado nuevamente para obtener libertad condicional.

La segunda es el 13 de diciembre de 2029, señalada en el reporte como fecha proyectada de liberación.

Esa última fecha podría variar dependiendo de los créditos penitenciarios y otras circunstancias administrativas aplicables.

Por tanto, no significa necesariamente que Aguilera-Mederos permanecerá encarcelado hasta finales de 2029.

Si obtiene libertad condicional en una próxima evaluación, podría salir antes bajo las condiciones establecidas por las autoridades.

La decisión dependerá de la Junta de Libertad Condicional de Colorado.

El accidente de 2019 que dejó cuatro muertos y diez heridos

El caso se remonta al 25 de abril de 2019, cuando Aguilera-Mederos, entonces de 23 años, conducía un camión de carga por la Interestatal 70, al oeste de Denver.

El vehículo transportaba madera y descendía por un tramo de carretera con una pendiente pronunciada.

Según la defensa del conductor, el sistema de frenos presentó fallas mientras el camión bajaba por la autopista.

La investigación determinó que el vehículo alcanzó velocidades de hasta 85 millas por hora, aproximadamente 137 kilómetros por hora.

Finalmente, el tráiler impactó contra una fila de vehículos detenidos por el tráfico.

La colisión desencadenó un choque múltiple que involucró aproximadamente 28 vehículos y provocó un incendio de grandes proporciones.

El accidente dejó cuatro personas fallecidas y otras diez heridas.

Las imágenes de vehículos destruidos y envueltos en llamas provocaron una fuerte conmoción en Colorado y otras partes de Estados Unidos.

¿Quiénes fueron las cuatro víctimas del accidente?

Las personas que perdieron la vida en el choque fueron:

Doyle Harrison, de 61 años.

William Bailey, de 67 años.

Stanley Politano, de 69 años.

Miguel Ángel Lamas Arellano, de 24 años.

Las cuatro víctimas murieron como consecuencia de la colisión múltiple y el incendio posterior.

Sus familias han formado parte del proceso judicial y de las discusiones públicas sobre la responsabilidad del conductor y la proporcionalidad de su condena.

El accidente también dejó diez personas lesionadas y cuantiosos daños materiales.

¿Por qué fue declarado culpable el camionero cubano?

Durante el juicio, la fiscalía sostuvo que Aguilera-Mederos tomó decisiones incorrectas mientras descendía por la autopista.

Entre los señalamientos figuraron no utilizar una rampa de emergencia diseñada para camiones que pierden el control y no reducir adecuadamente la velocidad mediante los cambios de marcha.

La acusación también argumentó que el conductor utilizó excesivamente los frenos durante el descenso.

La defensa sostuvo que el sistema de frenado había fallado y que Aguilera-Mederos no tuvo intención de provocar el accidente.

El jurado examinó las pruebas y los testimonios presentados durante el proceso.

En octubre de 2021, lo declaró culpable de 27 cargos, incluidos cuatro de homicidio vehicular.

La responsabilidad penal quedó establecida mediante el veredicto, aunque posteriormente surgió una controversia sobre la severidad de la sentencia.

La empresa de transporte también quedó bajo cuestionamiento

Las investigaciones posteriores examinaron las condiciones laborales y la preparación del conductor.

Aguilera-Mederos trabajaba para Castellano 03 Trucking, una pequeña compañía de transporte establecida en Houston, Texas.

Según los antecedentes publicados, la empresa había sido fundada por Yaimy Galán Segura y operaba con un solo camión.

El cubano llevaba menos de dos semanas trabajando para esa compañía cuando ocurrió el accidente.

La Administración Federal de Seguridad de Autotransportes identificó deficiencias relacionadas con la preparación del conductor.

Aguilera-Mederos había obtenido su licencia comercial interestatal menos de un año antes del siniestro.

Las investigaciones también señalaron que la empresa no le había proporcionado la capacitación requerida.

Un empleador anterior afirmó que lo había despedido debido a dificultades para reducir la velocidad utilizando una transmisión manual.

El abogado Mike McCormick cuestionó las decisiones empresariales que permitieron al conductor operar el vehículo.

“El conductor nunca debería haber estado en ese camión. Las personas que lo pusieron en ese camión no hicieron bien su trabajo”, declaró a 9News.

Estos antecedentes alimentaron el debate sobre la responsabilidad de las empresas de transporte en la formación y supervisión de sus conductores.

De una condena de 110 años a una sentencia de diez años

En diciembre de 2021, Aguilera-Mederos recibió una condena de 110 años de prisión.

La sentencia fue impuesta por el juez A. Bruce Jones, quien explicó que las disposiciones legales aplicables exigían que determinadas penas se cumplieran consecutivamente.

El magistrado consideró excesivo el resultado, pero sostuvo que estaba obligado a aplicar los mínimos establecidos por la legislación vigente.

La sentencia provocó una reacción nacional e internacional.

Millones de personas cuestionaron que un conductor condenado por un accidente sin intención homicida recibiera una pena que, en la práctica, equivalía a pasar el resto de su vida en prisión.

Una petición publicada en Change.org para solicitar clemencia superó los cinco millones de firmas.

Finalmente, el 30 de diciembre de 2021, el gobernador de Colorado, Jared Polis, conmutó la sentencia de 110 años a diez años de prisión.

La decisión redujo considerablemente el tiempo de encarcelamiento, aunque no eliminó la responsabilidad penal establecida por el jurado.

El gobernador Jared Polis calificó la condena original de injusta

Al anunciar la conmutación, Polis explicó que consideraba desproporcionada la sentencia original.

El gobernador describió los 110 años como una pena extraordinariamente severa para un hecho trágico que no había sido intencional.

En una carta dirigida a Aguilera-Mederos, señaló que el castigo era desproporcionado en comparación con las penas recibidas por otras personas condenadas por delitos violentos o premeditados.

Polis también dejó claro que su decisión no significaba absolver al camionero de responsabilidad.

La conmutación permitió establecer un nuevo calendario penitenciario y abrió la posibilidad de solicitar libertad condicional.

Sin embargo, la decisión final sobre una liberación anticipada corresponde a las autoridades competentes.

Rogel Aguilera-Mederos pidió perdón a las familias de las víctimas

Durante el proceso y después de su encarcelamiento, el conductor cubano expresó públicamente su arrepentimiento por las muertes provocadas por el accidente.

En una entrevista concedida a Telemundo desde prisión, aseguró que nunca había querido causar daño a las víctimas.

“Quiero decirles a esas familias que eso nunca fue intencional, nunca, yo quisiera que ellos me perdonaran”, expresó.

También manifestó su esperanza de que los familiares pudieran algún día aceptar sus disculpas.

El caso generó posiciones enfrentadas.

Mientras numerosos simpatizantes consideraron excesiva la condena original, las familias de las víctimas han tenido que afrontar las consecuencias irreversibles de la tragedia.

La controversia se convirtió en un debate sobre las penas obligatorias, la responsabilidad de los conductores comerciales y las condiciones de seguridad del transporte de carga.

¿Por qué no fue liberado si su condena había sido reducida?

La conmutación de la sentencia no significaba que Aguilera-Mederos obtendría automáticamente su libertad.

La decisión del gobernador modificó la pena que debía cumplir y estableció condiciones para que pudiera solicitar una liberación anticipada.

Según el reporte, el calendario contemplaba la posibilidad de acceder a libertad condicional a partir del 30 de diciembre de 2026.

No obstante, la Junta realizó una evaluación anticipada en octubre y rechazó la solicitud.

El organismo no concedió los votos necesarios para autorizar su salida.

En consecuencia, Aguilera-Mederos continuará encarcelado hasta que una nueva evaluación determine si reúne las condiciones para obtener libertad condicional o hasta que corresponda su liberación conforme al cómputo de su sentencia.

El caso vuelve a generar atención entre los cubanos en Estados Unidos

La historia de Rogel Aguilera-Mederos ha despertado interés entre miembros de la comunidad cubana en Estados Unidos desde el accidente de 2019.

La condena original de 110 años provocó campañas públicas y peticiones de clemencia que alcanzaron repercusión internacional.

La posterior reducción de la sentencia fue recibida como un avance por quienes consideraban excesivo el castigo.

Sin embargo, la nueva negativa demuestra que el conductor todavía debe superar evaluaciones penitenciarias antes de poder recuperar su libertad.

La tragedia también mantiene vigente el debate sobre la capacitación de los camioneros, la seguridad de los vehículos pesados y la responsabilidad de las empresas transportistas.

Colorado fija para septiembre de 2027 la próxima evaluación

La Junta de Libertad Condicional de Colorado tendrá nuevamente la oportunidad de examinar el caso de Aguilera-Mederos en septiembre de 2027.

Hasta entonces, el conductor permanecerá encarcelado.

Si vuelve a recibir una respuesta negativa, su situación dependerá del calendario penitenciario y de los créditos de tiempo acumulados.

La fecha proyectada de liberación es el 13 de diciembre de 2029, aunque podría modificarse conforme a las normas aplicables.

La decisión anunciada representa un nuevo revés para el camionero cubano, cuyo caso continúa siendo uno de los procesos judiciales más conocidos relacionados con un accidente de transporte pesado en Estados Unidos.

Por ahora, la condena reducida permanece vigente y la Junta de Libertad Condicional mantiene pendiente una nueva evaluación para 2027.