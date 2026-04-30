Medios piden a Israel que permita el acceso independiente de reporteros extranjeros a Gaza

ARCHIVO - Un camionero recoge ayuda humanitaria destinada para Gaza mientras reporteros visitan el lado palestino del cruce fronterizo de Kerem Shalom, donde espera la ayuda, el 19 de diciembre de 2024. (AP Foto/Ohad Zwigenberg, archivo) AP

“Estar sobre el terreno es esencial. Permite a los periodistas cuestionar los relatos oficiales de todas las partes, hablar directamente con civiles e informar lo que presencian de primera mano", señalaron los ejecutivos en el comunicado difundido el jueves. "Por eso los medios de comunicación envían a sus reporteros al terreno, a menudo con un gran riesgo personal”.

Desde la BBC a CNN y MS NOW, de Reuters hasta la agencia noticiosa alemana dpa y The Washington Post, los principales editores de más de dos docenas de medios afirmaron que, hasta ahora, el gobierno israelí no ha respondido a sus esfuerzos por hablar de la situación. Además, pusieron en duda los argumentos israelíes para mantener las restricciones.

La carta se difundió a las 5 de la madrugada, hora de la costa Este de Estados Unidos.

Al principio, Israel alegó que el veto era necesario porque los periodistas extranjeros autorizados a entrar en Gaza podrían revelar las posiciones de sus soldados y ponerlos en peligro. Otros argumentos apuntaban a que, al tratarse de una zona de combate activa, era demasiado peligroso. El ejército ha llevado ocasionalmente a reporteros extranjeros en viajes estrictamente controlados, pero los medios quieren un acceso independiente.

Ahora, “los combates más intensos han terminado y hay un alto el fuego en vigor”, señaló el comunicado de los editores. “Los rehenes han regresado a casa. Los periodistas no representan una amenaza para las tropas israelíes. Existe un mecanismo —por restrictivo que sea— que permite a los trabajadores humanitarios entrar y salir del territorio. ¿Por qué no a los periodistas?”.

Ha habido intentos de emprender acciones legales para forzar la entrada. La Asociación de Prensa Extranjera, que representa a medios internacionales en Israel, Gaza y Cisjordania, espera la decisión del Tribunal Supremo de Israel sobre un pedido de acceso independiente a la Franja. La solicitud se presentó en 2024, pero el fallo se ha demorado repetidamente, la última vez en enero.

Al impedir la presencia de reporteros extranjeros, la cobertura de la situación sobre el terreno allí solo ha sido posible gracias a periodistas palestinos locales. Aunque cubrir una guerra sería difícil para cualquier profesional de los medios, los corresponsales palestinos también la han vivido a nivel personal: con la destrucción de sus hogares o la muerte de seres queridos.

Reporteros asentados en Gaza enfrentan grandes riesgos

Cuando el año pasado se restringió drásticamente el acceso a los alimentos, también tuvieron que lidiar con el hambre, hasta el punto de que la agencia de noticias Agence France-Presse alzó la voz de alarma en julio sobre la supervivencia de sus colegas palestinos. La AP y Reuters compartieron esa preocupación por los reporteros gazatíes con los que trabajan.

Los editores mencionaron esta cuestión en su comunicado del jueves, afirmando que “esto ha trasladado la responsabilidad de cubrir esta guerra devastadora y sus consecuencias casi por completo a nuestros colegas palestinos... No deberían tener que cargar solos con este peso, y deberían estar protegidos”.

Sus vidas también se han visto en peligro por las acciones militares. Más de 200 periodistas y trabajadores de medios de comunicación han muerto, según la organización Comité para la Protección de Periodistas, una cifra muy superior a la de otros conflictos, como la guerra de Rusia en Ucrania.

Una de esas víctimas es Mariam Dagga, una periodista audiovisual de 33 años que trabajaba como colaboradora independiente para la AP y otros medios. Ella y otros cuatro reporteros, entre ellos el camarógrafo de Reuters Hussam al-Masri y Moaz Abu Taha, un periodista independiente que trabajaba con la misma agencia, perdieron la vida en agosto en un ataque israelí a un centro médico.

La cobertura de la AP sobre el ataque planteó dudas sobre los argumentos utilizados por el gobierno israelí para llevar a cabo el operativo contra el hospital, conocido por ser un punto de reunión de periodistas. Más tarde, la AP y Reuters emitieron un comunicado en el que instaban a Israel a explicar lo ocurrido y qué medidas se tomarían para proteger a los reporteros.

El comunicado de los editores del jueves se difundió durante la Semana de la Libertad de Prensa, tal y como señalaron. “La libertad de prensa es un valor básico en cualquier sociedad abierta. Es hora de que terminen las demoras. Déjennos entrar en Gaza”.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP