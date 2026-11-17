La mur Junior, parte de un grupo de estafadores jóvenes en Nigeria apodados los Yahoo Boys y quien accedió a ser fotografiado a condición de que su nombre completo no sea difundido, muestra un mensaje que envió a una víctima en Lagos, Nigeria, el 1 de agosto del 2025. (AP foto/Grace Ekpu) AP

La práctica de amenazar con exponer imágenes privadas de las personas a menos que envíen dinero aumentó casi un 40% el año pasado y ahora afecta a más de 160 menores cada día, de acuerdo con el National Center for Missing & Exploited Children (NCMEC, o Centro Nacional para Menores Desaparecidos y Explotados), una organización sin fines de lucro con sede en Virginia. Lo que está en juego es enorme: desde 2021, el NCMEC ha documentado la muerte de al menos tres docenas de adolescentes varones en Estados Unidos que se quitaron la vida después de ser víctimas de sextorsión.

Al menos siete países, entre ellos Australia, han adoptado restricciones a nivel nacional sobre el uso de redes sociales por parte de niños, desde imponer una edad mínima hasta requisitos de supervisión parental. Otras 15 jurisdicciones, entre ellas el Reino Unido, la Unión Europea y Canadá, se han comprometido con normas similares o están considerando aplicarlas.

Pero Washington se ha mostrado renuente a frenar el crecimiento y la libertad de expresión ante el temor de quedarse atrás frente a competidores globales. Por eso, Estados Unidos en gran medida ha dejado que las empresas tecnológicas se autorregulen —o enfrenten litigios después de que el daño ya esté hecho.

“El ecosistema en su conjunto está completamente roto", declaró Lauren Coffren, directora ejecutiva del NCMEC. "No se está haciendo lo suficiente. Y esto debió haber ocurrido hace 35 suicidios”.

El cifrado de extremo a extremo permite que solo el remitente y el destinatario de un mensaje vean su contenido, lo que refuerza la privacidad en internet. Pero eso también dificulta que las plataformas detecten y denuncien material potencialmente abusivo.

Meta sabía que su controvertida decisión de implementar el cifrado de forma predeterminada en Facebook Messenger para 2024 afectaría la seguridad infantil, pero decidió que los riesgos podían mitigarse, según un ex empleado que trabajó en confianza y seguridad.

Meta señaló que su decisión se produjo mientras la industria en su conjunto avanzaba hacia el cifrado remitente-destinatario. La empresa reconoció que la seguridad infantil era una preocupación y sostuvo que solo implementó los cambios después de desarrollar nuevas funciones de seguridad para espacios cifrados. Entre ellas, indicó, hay mejores herramientas hacer denuncias, monitoreo de patrones de comportamiento sospechoso y el bloqueo de cuentas sospechosas para que no puedan encontrar ni interactuar con adolescentes.

La expansión del cifrado contribuyó a una caída del 19% en las denuncias generales de material de abuso sexual infantil en 2024, según el NCMEC. Los depredadores han empezado a trasladar a los menores a espacios cifrados con mayor rapidez, lo que está dificultando que las fuerzas del orden construyan casos, explicó Coffren, del NCMEC.

Las empresas de redes sociales en Estados Unidos están obligadas por ley a reportar al NCMEC el material aparente de abuso sexual infantil, incluida la sextorsión, cuando tienen conocimiento de ello. Pero no existen requisitos legales sobre qué deben hacer para detectarlo.

Meta, propietaria de Instagram, WhatsApp y Facebook, es la mayor empresa de redes sociales del mundo. En 2025, las plataformas de Meta presentaron casi 11 millones de reportes al NCMEC, muy por encima de cualquier otra empresa de redes sociales.

Junto con las plataformas de Meta, los reguladores australianos señalan a Telegram y a iMessage —que también ofrecen mensajería cifrada — como plataformas con los mayores números de reportes de extorsión sexual. Aun así, Apple presentó apenas 296 reportes al NCMEC el año pasado.

Telegram, con sede en Dubái y no sujeta a las leyes de reporte de Estados Unidos, solo empezó a reportar en 2026, según el NCMEC.

Tanto Apple como Telegram dijeron estar comprometidas con la seguridad infantil, pero ninguna respondió directamente a preguntas sobre sus reportes al NCMEC. Telegram indicó que ha estado invirtiendo en moderación de contenido, elimina contenido dañino a solicitud del NCMEC y puede divulgar información sobre usuarios en respuesta a órdenes judiciales válidas.

“El derecho a conversaciones privadas no puede cederse simplemente porque un número minúsculo de personas pueda hacer un mal uso de él”, indicó Telegram en un correo electrónico.

Después de que TikTok el año pasado ampliara los mensajes directos y permitiera a los usuarios intercambiar imágenes, los reportes de sextorsión financiera en la plataforma se dispararon, según datos de la línea de denuncias Cybertip.ca, respaldada por el gobierno de Canadá.

En 2023, TikTok fue mencionada en apenas el 2% de los reportes de sextorsión. Para 2025, esa cifra había subido al 27%, y en lo que va de este año TikTok es la plataforma más citada, en el 33% de los reportes, según el Canadian Centre for Child Protection (Centro Canadiense para la Protección Infantil, C3P), la organización sin fines de lucro que opera la línea de denuncias y compartió los datos con AP.

TikTok Estados Unidos declaró que cuenta con salvaguardas y recuerda a los usuarios que compartan imágenes solo con personas en quienes confían, advirtiéndoles que el contenido puede descargarse o reenviarse.

Medidas se quedan cortas

Alrededor del 60% de las funciones de seguridad en internet destinadas a proteger a los jóvenes fallaron en pruebas realizadas este año por The Cybersafety Research Center, un grupo de investigación independiente y no partidista de la Universidad de Nueva York y la Universidad Northeastern.

“Están diseñadas para relaciones públicas y para el espectáculo. No están diseñadas para reducir de manera efectiva los daños que nos importan", apuntó Arturo Bejar, ex ejecutivo de seguridad de Meta que contribuyó al análisis. "Hasta que tengamos mediciones independientes del daño para regular y controlar los resultados de estas empresas, el progreso va a ser lento”.

Meta calificó el informe, que incluía Instagram, como “fundamentalmente defectuoso” y afirmó que “demuestra una incomprensión básica de cómo funcionan nuestras herramientas”.

Varias plataformas, entre ellas Meta, TikTok y Apple, han introducido cuentas para adolescentes con estándares de seguridad más altos, pero por lo general los adolescentes no tienen que verificar su edad cuando abren una cuenta. Meta y TikTok Estados Unidos dijeron que usan otras herramientas, como la IA y los reportes de la comunidad, para identificar a usuarios menores de edad. Apple indicó que solicita confirmación de edad cuando la ley lo exige, lo que actualmente aplica en Australia, Brasil, Singapur, Corea del Sur, el Reino Unido y el estado de Texas.

Meta y Apple también han creado filtros contra la desnudez aplicados de forma predeterminada en cuentas registradas para adolescentes, los cuales detectan imágenes potencialmente explícitas y animan a los usuarios a pensarlo dos veces antes de abrirlas o enviarlas. Pero los críticos sostienen que podrían, con la misma facilidad, bloquear imágenes desnudas de menores antes de que se envíen.

Apple señaló que su función de detección de desnudez se basa en los dispositivos de los usuarios, y que la empresa no recibe indicios de que se haya detectado contenido sensible y no puede acceder a las imágenes.

Meta explicó que no bloquea las imágenes porque los filtros están diseñados para pecar de cautelosos y pueden captar por error imágenes que en realidad no son explícitas. La empresa señaló que, en junio de 2025, más del 40% de las imágenes difuminadas recibidas en mensajes directos permanecieron difuminadas. La compañía no proporcionó datos sobre cuántas imágenes potencialmente explícitas fueron impedidas de ser enviadas por adolescentes gracias a los filtros.

Otra medida que Meta tomó para reducir la sextorsión fue ocultar las listas de seguidores y seguidos —que los chantajistas usan para presionar a las víctimas— a posibles estafadores en Instagram.

Este verano, el analista de ciberdelincuencia Paul Raffile creó una cuenta señuelo en Instagram —un adolescente varón en Estados Unidos— que fue objetivo de cuatro sextorsionadores en apenas dos semanas. Todos enviaron capturas de pantalla amenazantes de los seguidores de la cuenta.

“En el momento en que un adolescente acepta la solicitud de amistad de un estafador en Instagram, toda su red social queda comprometida", advirtió Raffile. "La nueva función de seguridad no fue efectiva en ninguna de nuestras pruebas”.

Indicó que las cuatro cuentas fueron eliminadas después de que las reportó a Meta, pero que pronto aparecieron cuentas con nombres, fotos de perfil y biografías similares.

Meta aseguró que restringe que los adolescentes reciban mensajes de cuentas a las que no siguen, bloquea a cuentas sospechosas para que no vean los seguidores de los adolescentes y les avisa si están chateando con alguien en otro país.

La empresa afirmó que en 2025 impidió que más de 265 millones de cuentas sospechosas en Facebook y más de 135 millones en Instagram encontraran e interactuaran con adolescentes. Añadió que deshabilitó 1,9 millones de ellas en Facebook y 2,5 millones en Instagram.

TikTok también ha retirado periódicamente contenido que facilita estafas en respuesta a reportes públicos. Pero eso no ha detenido la proliferación.

AP identificó con facilidad una docena de cuentas en TikTok que promueven consejos, herramientas y guiones para sextorsionadores y otros estafadores.

En un caso, un estafador se jactó: “Si es tu madre a la que chantajeé ayer, que su alma descanse en paz. No quise matarla”.

Otro estafador publicó un video en el que se muestra llamando a una mujer mientras usa IA para hacerse pasar por un soldado estadounidense. La mujer, cuyo nombre es visible en pantalla, está encantada.

“Al menos sé que eres real”, dice ella.

Algunos de estos perfiles tenían cientos de miles de “me gusta” y millones de visualizaciones.

TikTok informó que eliminó todas las cuentas que AP identificó por violar sus directrices, que prohíben facilitar o instruir a las personas sobre cómo llevar a cabo estafas. La empresa indicó que utiliza automatización, así como personal humano, para encontrar y retirar contenido dañino.

Pero los videos que promueven herramientas para estafar siguieron apareciendo en el feed “Para ti” de TikTok. La empresa dijo que volvió a eliminar las cuentas sospechosas adicionales que su algoritmo había mostrado —después de que AP se lo señalara.

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Wisdom Howell contribuyó a esta nota desde Washington, D.C.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP