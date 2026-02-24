Medellín supera a Liverpool y avanza a 3ra fase preliminar de Copa Libertadores

El equipo colombiano defendió en su casa la ventaja 2-1 que logró hace una semana en Montevideo y buscará su pase a la fase de grupos del torneo regional ante el vencedor de la llave que enfrenta a Guaraní y Juventud de Las Piedras.

“Sabíamos que iba a ser un partido difícil, pero dimos un paso más para el objetivo, que es llegar a la fase de grupos de la Libertadores”, sostuvo el lateral Frank Fabra, quien envió un tiro libre al travesaño a los 22 minutos.

En los otros encuentros de la fecha, Sporting Cristal venció por penales a 2 de Mayo, mientras Carabobo superó 2-1 a Huachipato.

Medellín, Cristal y Carabobo aseguraron, al menos, participar en la Copa Sudamericana si no logran acceder a la fase de grupos de la Libertadores.

La segunda fase preliminar continuará este miércoles con los duelos Botafogo–Nacional Potosí (0-1 en la ida), Argentinos Juniors–Barcelona (1-0) y Bahía–O’Higgins (0-1).

El jueves se cerrará la tanda de vuelta con los enfrentamientos Guaraní-Juventud (0-0) y Tolima–Táchira (1-0).

Esta semana se conocerán los ocho clasificados a la última ronda preliminar, en la que se definirán los cuatro últimos participantes en la fase de grupos con los choques pautados para los dos primeras semanas de marzo.

El sorteo de la fase de grupos se realizará el 19 de marzo. El calendario de seis fechas comenzará la semana entre el 7 y el 9 de abril. Se extenderá hasta la última semana de mayo.

La final de la Copa Libertadores 2026 está prevista para el 28 de noviembre en Montevideo.

En el estadio Atanasio Girardot, Independiente Medellín supo defender la renta que cosechó la semana pasada con un gol de Hayen Palacios en el tiempo de descuento.

El cuadro conducido por Alejandro Restrepo, quien vio el partido desde la tribuna por la expulsión que sufrió en el primer cotejo, se defendió con orden y contó con cuatro atajadas del arquero Salvador Ichazo.

“Fue una llave muy complicada, pero allá hicimos un partido inteligente y hoy lo cerramos más con corazón”, dijo el volante del Medellín Didier Moreno.

Liverpool intentó remontar la eliminatoria y registró 12 remates y casi 60% de posesión de balón, pero la falta de puntería acabó con sus opciones de mantenerse en el torneo.

“Creo que hicimos un buen partido, por momentos fuimos superiores, pero la serie se nos complicó con el gol que recibimos al final en la ida”, señaló el delantero de Liverpool Rubén Bentancourt.

En Callao, Sporting Cristal derrotó por penales 5-4 a 2 de Mayo y logró la clasificación.

Luego de igualar 0-0 en el tiempo reglamentario y sostener el empate 2-2 registrado en la ida, el cuadro peruano avanzó con el cobro definitivo del brasileño Cristiano da Silva, quien picó el penal ante el arquero Ángel Martínez.

Por Cristal también anotaron Yoshimar Yotún, Martín Távara, Christofer Gonzales y Juan González. El único yerro fue de Cristian Benavente.

El debutante 2 de Mayo se quedó en el camino por la falla de Ulises Coronel, quien desvió su remate en el sexto intento. Antes habían acertado Óscar Romero, Orlando Coleman, Raúl Ruiz Díaz y Brahian Ayala. El portero Diego Enríquez paró el cuarto remate de Fernando Cáceres.

Sporting Cristal se enfrentará en la Fase 3 a Carabobo, que ratificó su ventaja sobre Huachipato tras imponerse 1-2 en Talcahuano y avanzó con un marcador global de 3-1.

El conjunto venezolano ganó a domicilio al puntero de la liga chilena con las anotaciones de Eric Ramírez a los 29 minutos y Edson Tortolero a los 42.

El descuento fue obra de Cris Martínez a tres minutos del final.

