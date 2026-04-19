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Mead pega jonrón, Alvarez brilla como relevista y Nacionales blanquean 3-0 a Gigantes

WASHINGTON (AP) — Curtis Mead conectó un jonrón de dos carreras, Andrew Alvarez lanzó 4 1/3 sólidas entradas como relevista y los Nacionales de Washington vencieron el domingo 3-0 a los Gigantes de San Francisco para evitar una barrida de tres juegos.

Brady House, de los Nacionales de Washington, toma ventaja desde la primera base durante la primera entrada de un juego de béisbol contra los Gigantes de San Francisco, el domingo 19 de abril de 2026, en Washington. (AP Foto/Nick Wass)
Brady House, de los Nacionales de Washington, toma ventaja desde la primera base durante la primera entrada de un juego de béisbol contra los Gigantes de San Francisco, el domingo 19 de abril de 2026, en Washington. (AP Foto/Nick Wass) AP

Alvarez (1-0), llamado más temprano el domingo desde Triple-A Rochester, permitió tres hits, ponchó a cinco y no dio bases por bolas.

El venezolano Keibert Ruiz aportó un doble impulsor y un sencillo por Washington, que consiguió su primera blanqueada desde el 1 de septiembre de 2025 contra Miami. San Francisco se fue en blanco por cuarta vez esta temporada.

El dominicano Rafael Devers y Drew Gilbert conectaron dos hits cada uno por los Giants, que buscaban su primera racha de cuatro victorias de la temporada bajo el mando del manager novato Tony Vitello.

Los Giants se fueron de 10-0 con corredores en posición de anotar y dejaron a 10 hombres en base.

Robbie Ray (2-3) permitió tres carreras y siete hits en seis entradas. Ponchó a siete y otorgó una base por bolas.

El venezolano Luis Arraez, de San Francisco (0 de 4), se fue sin hit por primera vez en 14 juegos de por vida en Nationals Park.

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Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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