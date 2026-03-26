"Me too Colombia": inspeccionan medios de comunicación tras denuncias de acoso sexual y laboral

El que ha sido llamado el “me too” en el periodismo colombiano abrió en la última semana la discusión sobre el silenciamiento de las violencias basadas en género en los medios de comunicación. Un colectivo de periodistas ha dicho que ha recibido decenas de denuncias y la fiscalía abrió un canal especial prometiendo confidencialidad y protección.

El Ministerio de Trabajo indicó en un comunicado que puso en marcha una “estrategia sin precedentes” orientada a prevenir el acoso laboral y sexual que se realizó en Caracol Televisión y luego continuará con visitas a otros medios privados como RCN y el estatal RTVC.

Las denuncias empezaron a salir a la luz la semana pasada cuando Caracol Televisión informó haber recibido denuncias contra dos periodistas y presentadores por presunto acoso sexual y activado los protocolos para atenderlos.

Los presuntos casos, que relataban tocamientos indebidos y abuso de poder, empezaron a ser recepcionados por algunas periodistas que compartían los relatos en redes sociales sin revelar el nombre de la víctima ni del presunto acosador.

El martes, Caracol Televisión informó que terminaron el vínculo laboral con los periodistas Ricardo Orrego y Jorge Alfredo Vargas, sin que la decisión constituya un juicio sobre las denuncias recibidas.

Vargas emitió un comunicado en el que indica que sale del canal con “la tranquilidad de conciencia de haber mantenido los parámetros de respeto y buen comportamiento”.

Mientras que Orrego explicó a través de un comunicado firmado por su abogada que la terminación de su contrato fue unilateral y no se debe a una investigación concluida, por lo que indicó que atenderá a las autoridades bajo el principio de presunción de inocencia.

El presidente de Caracol, Gonzalo Córdoba, dijo el jueves que investigarán los casos con una comisión independiente para evaluar lo ocurrido y tomar medidas de prevención hacia el futuro.

Las denuncias han abierto un debate sobre la normalización y el silenciamiento de casos de acoso en los medios de comunicación, incluyendo la insistencia en denuncias antiguas contra el actual director de RTVC, Hollman Morris, quien reiteradamente ha defendido su inocencia.

“Estamos frente a una violencia estructural, que no distingue sectores ni niveles de poder, y que requiere una respuesta estructural también”, advirtió la víspera la defensora del Pueblo, Irís Marín. “Las mujeres no denuncian cuando los hechos ocurren. Las mujeres denuncian cuando pueden, porque denunciar implica riesgos”, agregó.

En un informe sobre violencia de género contra las periodistas en Colombia, publicado en 2020 por la campaña “No es hora de callar”, advertían que seis de cada diez mujeres periodistas participantes en el estudio manifestaron haber sido víctimas de violencia de género en sus espacios laborales.

FUENTE: AP