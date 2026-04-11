McIlroy tiene ventaja de 6 golpes rumbo a la tercera ronda del Masters. ¿Alguien se acercará?

El norirlandés Rory McIlroy observa la bola en el hoyo 12 durante la segunda ronda del Masters en Augusta National el viernes 10 de abril del 2026. (AP Foto/Eric Gay) AP

“En realidad hay dos semifinales muy buenas en Montecarlo en el tenis. Así que veré eso”, comentó. “Hemos estado viendo tenis temprano por las mañanas”.

Los partidos de tenis podrían ser más competitivos que lo que ha ocurrido hasta ahora en Augusta National, donde McIlroy lideraba por un récord de seis golpes tras 36 hoyos después de tener birdie en seis de los últimos siete hoyos en una segunda ronda de 65 el viernes que lo dejó con 12 bajo par en el torneo.

Hay varias posibilidades. McIlroy podría encaminarse sin sobresaltos a la victoria y convertirse en el cuarto jugador en ganar el Masters en años consecutivos. También podría mantener este nivel de dominio y desafiar el récord de Tiger Woods de margen de victoria (12) o el de Dustin Johnson de puntuación más baja (20 bajo par).

O podría desperdiciar la ventaja y hacer historia de esa manera: todavía queda mucho por jugar; 36 hoyos es mucho golf.

“Miren, he construido un buen colchón hasta este punto”, manifestó McIlroy. “Supongo que mi mentalidad es simplemente tratar de seguir jugando bien y mantener el pie en el acelerador”.

McIlroy estuvo cerca de quedar emparejado en el grupo final del sábado con Patrick Reed, su antagonista durante un memorable duelo de la Copa Ryder en 2016 y también en el grupo final del Masters de 2018, que ganó Reed. Pero un bogey en el hoyo 18 el viernes dejó a Reed empatado en el segundo lugar con Sam Burns, quien jugará con McIlroy el sábado.

“Solo hay que esperar y ver qué trae el fin de semana”, señaló Reed. “Ojalá pueda salir y tener un buen día mañana y llegar con una buena oportunidad de cara al domingo”.

Justin Rose, Shane Lowry y Tommy Fleetwood estaban un golpe más atrás, con 5 bajo par.

Bryson DeChambeau no jugará este fin de semana después de terminar con 6 sobre par y no superar el corte. Su eliminación se debió a un par de triples bogeys en los que necesitó varios golpes para salir de los búnkers. El primero fue en el hoyo 11 el jueves. El segundo fue en el hoyo 18 el viernes, cuando solo necesitaba un bogey para seguir en competencia.

El resto del grupo no debería rendirse. McIlroy, al fin y al cabo, firmó 80 en la ronda final en 2011 después de liderar el Masters tras las primeras tres rondas.

Sin embargo, ahora es un jugador diferente.

“Convertirme en un viejo veterano astuto”, dijo McIlroy. “Incluso si vuelvo a la ronda final de 2011, pegando desde el tee hacia ese búnker en el hoyo 2 y, como, sin entrar en pánico, pero pensando: ‘oh, esto no está bien’. No puedo ir por el green en dos. ¿Cómo voy a…? Y hoy camino hasta ahí y es como: no, hago un lay up a una buena distancia, y tendré una buena oportunidad de hacer birdie”.

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FUENTE: AP