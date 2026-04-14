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McClanahan logra su 1ra victoria desde 2023 y Rays vencen 8-5 a Medias Blancas

CHICAGO (AP) — Shane McClanahan lanzó cinco entradas para conseguir su primera victoria en casi tres años, y los Rays de Tampa Bay vencieron el martes 8-5 a los Medias Blancas de Chicago, con lo que enhebraron su cuarto triunfo.

Shane McClanaham, abridor de los Rays de TAmpa Bay, hace un lanzamiento en el encuentro ante los Medias Blancas de Chicago, el martes 14 de abril de 2026 (AP Foto/Nam Y. Huh)
Shane McClanaham, abridor de los Rays de TAmpa Bay, hace un lanzamiento en el encuentro ante los Medias Blancas de Chicago, el martes 14 de abril de 2026 (AP Foto/Nam Y. Huh) AP

Ryan Vilade conectó tres hits, incluido un doble impulsor, y anotó tres carreras por los Rays. Ben Williamson pegó dos dobles e impulsó tres carreras.

Tampa Bay arruinó así el debut en las Grandes Ligas por parte del abridor Nick Schultz.

El venezolano Everson Pereira conectó un jonrón de tres carreras en su regreso tras un esguince en el tobillo izquierdo para producir las únicas carreras ante McClanahan (1-1), dos veces elegido al Juego de Estrellas, quien realizó su tercera apertura de 2026 después de perderse dos temporadas.

El zurdo de 28 años permitió dos hits y dos carreras limpias, además de ponchar a cuatro y otorgar cuatro bases por bolas.

Munetaka Murakami elevó un jonrón de dos carreras ante el venezolano Yoendrys Gómez en la novena entrada, y luego Bryan Baker consiguió el último out para su tercer salvamento.

McClanahan no ganaba desde el 16 de junio de 2023, cuando mejoró a 11-1 esa temporada. Se sometió a una cirugía Tommy John en agosto de 2023, y después un problema relacionado con un nervio y una operación en 2025 lo dejaron fuera.

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