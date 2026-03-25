Mbappé niega que el Real Madrid examinara la rodilla equivocada tras su lesión

Kylian Mbappé, del Real Madrid, está sentado en la banca previo al partido del Mundial de Clubes de octavos de final entre el Real Madrid y la Juventus en Miami Gardens, Florida, el martes 1 de julio de 2025. (Foto AP/Rebecca Blackwell) AP

El programa de fútbol “After Foot” de la emisora francesa RMC Sport informó esta semana que el club español inicialmente había escaneado su rodilla derecha, en lugar de la izquierda, en diciembre. Otros medios en España publicaron historias similares, casi todos citando a RMC.

Mbappé jugó durante todo enero, pero luego estuvo de baja durante tres semanas y media antes de realizar su más reciente regreso.

“El informe que decía que ellos (examinaron) la rodilla equivocada es falso”, declaró Mbappé en una conferencia de prensa previa al amistoso de preparación de Francia para el Mundial contra Brasil.

“Quizá soy responsable indirectamente de esta situación, porque cuando no comunicas lo que está pasando, se abren puertas a las interpretaciones de los demás”.

El club dijo a finales de diciembre que Mbappé se había torcido la rodilla izquierda.

Mbappé afirmó que tiene una “comunicación muy clara” con el Real Madrid.

Francia juega contra Brasil el jueves en Foxborough y se enfrenta a Colombia el domingo en Landover.

Mbappé comentó el lunes en París que su rodilla se siente bien. Fue utilizado como suplente en los dos últimos partidos del Real Madrid mientras recupera la forma.

“Hubo mucha frustración, mucha rabia y luego también algo de ansiedad en un momento dado”, contó Mbappé a medios franceses a última hora del lunes en un evento promocional. “Había llegado a una etapa en la que no sabía qué me pasaba. No atravesé ese periodo de la mejor manera. No era el jugador más feliz del mundo. Pero ahora estoy contento porque de verdad ya quedó atrás. Ya pasó todo”.

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FUENTE: AP