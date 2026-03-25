americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Mbappé niega que el Real Madrid examinara la rodilla equivocada tras su lesión

BOSTON (AP) — Kylian Mbappé negó el miércoles informes de prensa que afirmaban que el Real Madrid examinó la pierna equivocada cuando la estrella francesa sufrió una lesión de rodilla a finales del año pasado.

Kylian Mbappé, del Real Madrid, está sentado en la banca previo al partido del Mundial de Clubes de octavos de final entre el Real Madrid y la Juventus en Miami Gardens, Florida, el martes 1 de julio de 2025. (Foto AP/Rebecca Blackwell)
Kylian Mbappé, del Real Madrid, está sentado en la banca previo al partido del Mundial de Clubes de octavos de final entre el Real Madrid y la Juventus en Miami Gardens, Florida, el martes 1 de julio de 2025. (Foto AP/Rebecca Blackwell) AP

El programa de fútbol “After Foot” de la emisora francesa RMC Sport informó esta semana que el club español inicialmente había escaneado su rodilla derecha, en lugar de la izquierda, en diciembre. Otros medios en España publicaron historias similares, casi todos citando a RMC.

Mbappé jugó durante todo enero, pero luego estuvo de baja durante tres semanas y media antes de realizar su más reciente regreso.

“El informe que decía que ellos (examinaron) la rodilla equivocada es falso”, declaró Mbappé en una conferencia de prensa previa al amistoso de preparación de Francia para el Mundial contra Brasil.

“Quizá soy responsable indirectamente de esta situación, porque cuando no comunicas lo que está pasando, se abren puertas a las interpretaciones de los demás”.

El club dijo a finales de diciembre que Mbappé se había torcido la rodilla izquierda.

Mbappé afirmó que tiene una “comunicación muy clara” con el Real Madrid.

Francia juega contra Brasil el jueves en Foxborough y se enfrenta a Colombia el domingo en Landover.

Mbappé comentó el lunes en París que su rodilla se siente bien. Fue utilizado como suplente en los dos últimos partidos del Real Madrid mientras recupera la forma.

“Hubo mucha frustración, mucha rabia y luego también algo de ansiedad en un momento dado”, contó Mbappé a medios franceses a última hora del lunes en un evento promocional. “Había llegado a una etapa en la que no sabía qué me pasaba. No atravesé ese periodo de la mejor manera. No era el jugador más feliz del mundo. Pero ahora estoy contento porque de verdad ya quedó atrás. Ya pasó todo”.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El excongresista David Rivera llega al tribunal de Miami el 24 de marzo del 2026. (AP foto/Joshua Goodman)

Marco Rubio testifica en juicio de excongresista cubano acusado de cabildeo a favor de Venezuela

Un avión de Air Canada se ve en la pista en el Aeropuerto LaGuardia, el lunes 23 de marzo de 2026, tras chocar con un vehículo de la Autoridad Portuaria en Nueva York. (AP Foto/Ryan Murphy)

Un vuelo de Air Canada choca con un vehículo portuario en LaGuardia, Nueva York

Una línea de montaje de los Chevrolet Bolt EV y EUV 2023 en la planta de General Motors, en Lake Orion, Michigan, el 15 de junio de 2023. (Foto AP/Carlos Osorio, Archivo)

Los precios mayoristas en EEUU subieron más de lo esperado en febrero

Venezuela celebra tras vencer 3-2 a Estados Unidos en la final del Clásico Mundial de béisbol, el martes 17 de marzo de 2026, en Miami. (AP Foto/Lynne Sladky)

Venezuela vence 3-2 a EEUU y conquista su 1er título del Clásico Mundial gracias a doble de Suárez

Destacados del día

EE.UU. incrementa exportaciones de combustible al sector privado cubano en plena crisis energética

EE.UU. incrementa exportaciones de combustible al sector privado cubano en plena crisis energética

VIDEO: Camionero cubano pierde su licencia por no hablar inglés: crece control en carreteras

VIDEO: Camionero cubano pierde su licencia por no hablar inglés: crece control en carreteras

ICE arresta a cubano con historial de delitos sexuales contra menores tras salir de prisión en New Jersey

ICE arresta a cubano con historial de delitos sexuales contra menores tras salir de prisión en New Jersey

Exilio cubano exige más presión de EEUU en masivo rally en Hialeah: ovación a Rubio 2028

Exilio cubano exige más presión de EEUU en masivo rally en Hialeah: ovación a Rubio 2028

EEUU podría interceptar tanquero ruso rumbo a Cuba: destructor USS Nitze se posiciona en su ruta

EEUU podría interceptar tanquero ruso rumbo a Cuba: destructor USS Nitze se posiciona en su ruta

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter