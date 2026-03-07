Max Verstappen dado de alta por médicos de la F1 tras choque en la clasificación del GP de Australia

Compartir en:









El neerlandés Max Verstappen de McLaren sale de las oficinas de la FIA tras su choque durante la clasificación al Gran Premio de Australia el sábado 7 de marzo del 2026. (AP Foto/Asanka Brendon Ratnayake) AP

El cuatro veces campeón del mundo quedó eliminado de forma sorpresiva después de apenas siete minutos en la Q1 del sábado —el primero de tres segmentos en el formato de eliminación de la F1—, y se le vio inspeccionándose las manos tras bajarse de su Red Bull.

“Todo bien. Solo tuve que hacerme unas radiografías para ver si mis manos estaban bien, pero no había nada roto”, le comentó Verstappen a Sky Sports.

Australia fue apenas la octava ocasión que el neerlandés fue eliminado en la Q1 desde que se incorporó a la máxima categoría del automovilismo en 2015 con el entonces Toro Rosso.

Verstappen, de 28 años, provocó la bandera roja después de perder el control de su Red Bull al frenar en la curva uno y deslizarse por la trampa de grava hasta chocar contra las barreras.

“Perder el coche así en la frenada, nunca lo había vivido en mi vida”, manifestó. “Pisé el pedal y, de repente, todo el eje trasero se bloqueó por completo, así que sin duda fue algo raro”.

