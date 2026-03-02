americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Max Scherzer no espera para lanzar sesión de bullpen en los entrenamientos de primavera de Azulejos

DUNEDIN, Florida, EE.UU. (AP) — Max Scherzer realizó una sesión de bullpen en los entrenamientos de primavera el lunes con los Azulejos de Toronto, incluso antes de que los vigentes campeones de la Liga Americana anunciaran formalmente su regreso.

El manager de los Azulejos, John Schneider, indicó que Scherzer volverá a lanzar el miércoles y señaló que el derecho de 41 años podría ir a la lomita en un juego de exhibición el próximo fin de semana. El piloto comentó que Scherzer había estado lanzando por su cuenta a bateadores agentes libres.

“Fue bueno ponernos al día con el abuelo. Es agradable tenerlo de vuelta”, comentó Schneider a los reporteros.

La hija de Scherzer, de ocho años, escribió una carta al equipo en diciembre con la esperanza de que él regresara a los Azulejos.

Acordó la semana pasada un contrato de tres millones de dólares para 2026 que incluye la posibilidad de ganar otros 10 millones en bonificaciones por rendimiento, dijo a The Associated Press el jueves una persona familiarizada con las negociaciones, que habló bajo condición de anonimato entonces porque el acuerdo estaba sujeto a que superara satisfactoriamente el examen físico.

Schneider observó la sesión de bullpen junto con el coach de pitcheo Pete Walker, y afirmó que el ganador en tres ocasiones del premio Cy Young se vio bien.

Scherzer tuvo marca de 5-5 con efectividad de 5,19 en 17 aperturas y 85 entradas con los Azulejos la temporada pasada, su 18va en las Grandes Ligas. Luego hizo tres aperturas en la postemporada, al vencer a Seattle 8-2 en el cuarto juego de la Serie de Campeonato de la Liga Americana antes de recibir la pelota dos veces en la Serie Mundial contra los Dodgers de Los Ángeles. Trabajó cuatro entradas y un tercio, en las que permitió una carrera en el séptimo juego antes de que Toronto perdiera 5-4 en 11 episodios.

Fue agente libre en esta temporada baja después de firmar el año pasado un contrato de un año por 15,5 millones de dólares con los Azulejos. Planea volver a una rotación que parece profunda y que se espera incluya alguna combinación de Dylan Cease, Kevin Gausman, Shane Bieber, Trey Yesavage, Cody Ponce, el boricua José Berríos y Eric Lauer.

Scherzer ha ganado dos títulos de Serie Mundial, con Washington en 2019 y Texas en 2023. El ocho veces All-Star tiene récord de 221-117 con efectividad de 3,22 con los Diamondbacks, Tigres, Nacionales, Dodgers, Mets, Rangers y Azulejos.

Ocupa el 11mo lugar en la lista histórica con 3.489 ponches — 20 menos que el miembro del Salón de la Fama Walter Johnson. El único lanzador activo con más es Justin Verlander, octavo con 3.553.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Imagen entregada por el Comando Central de Estados Unidos que muestra a un avión aterrizando en el portaaviones USS Abraham Lincoln el 28 de febrero del 2026. (Marina de Estados Unidos via AP)

Tres soldados de EEUU mueren, cinco son heridos, en ataques a Irán

Un vehículo de Waymo transita por San Bruno, California, el 30 de septiembre de 2025. (Foto AP/Jeff Chiu, Archivo)

Los robotaxis de Waymo se expanden a Texas y Florida

La Guardia Nacional retira a un peatón de los alrededores de la sede de la Fiscalía General en Ciudad de México, el domingo 22 de febrero de 2026, tras la muerte del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como El Mencho (Foto AP/Ginette Riquelme)

Una mujer, un cerco por tierra y aire y una violenta batalla. Así acabó México con el líder del CJNG

ARCHIVO - La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, a la derecha, estrecha la mano de la funcionaria de la Administración de Seguridad en el Transporte Monica Degro en una conferencia de prensa en el aeropuerto Harry Reid, el 22 de noviembre de 2025, en Las Vegas. (AP Foto/Ronda Churchill, Archivo)

Seguridad Nacional suspende los programas de seguridad aeroportuaria TSA PreCheck y Global Entry

Destacados del día

Chocolate MC condenado a 10 años de prisión tras declararse culpable en tres casos penales en Florida

Chocolate MC condenado a 10 años de prisión tras declararse culpable en tres casos penales en Florida

Cuba detiene a 10 panameños por propaganda subversiva tras aparición de carteles contra el régimen

Cuba detiene a 10 panameños por "propaganda subversiva" tras aparición de carteles contra el régimen

Fuego amigo en el Golfo: Kuwait derriba por error tres F-15E de EEUU en plena ofensiva contra Irán

Fuego amigo en el Golfo: Kuwait derriba por error tres F-15E de EEUU en plena ofensiva contra Irán

Mueren esposa y nieta de 14 meses del líder supremo Alí Jameneí tras bombardeos de Israel y EE.UU.

Mueren esposa y nieta de 14 meses del líder supremo Alí Jameneí tras bombardeos de Israel y EE.UU.

Trump YA pone LA MIRA EN CUBA como próximo objetivo tras Irán y Venezuela

Trump YA pone LA MIRA EN CUBA como "próximo objetivo" tras Irán y Venezuela

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter