Max Scherzer no espera para lanzar sesión de bullpen en los entrenamientos de primavera de Azulejos

El manager de los Azulejos, John Schneider, indicó que Scherzer volverá a lanzar el miércoles y señaló que el derecho de 41 años podría ir a la lomita en un juego de exhibición el próximo fin de semana. El piloto comentó que Scherzer había estado lanzando por su cuenta a bateadores agentes libres.

“Fue bueno ponernos al día con el abuelo. Es agradable tenerlo de vuelta”, comentó Schneider a los reporteros.

La hija de Scherzer, de ocho años, escribió una carta al equipo en diciembre con la esperanza de que él regresara a los Azulejos.

Acordó la semana pasada un contrato de tres millones de dólares para 2026 que incluye la posibilidad de ganar otros 10 millones en bonificaciones por rendimiento, dijo a The Associated Press el jueves una persona familiarizada con las negociaciones, que habló bajo condición de anonimato entonces porque el acuerdo estaba sujeto a que superara satisfactoriamente el examen físico.

Schneider observó la sesión de bullpen junto con el coach de pitcheo Pete Walker, y afirmó que el ganador en tres ocasiones del premio Cy Young se vio bien.

Scherzer tuvo marca de 5-5 con efectividad de 5,19 en 17 aperturas y 85 entradas con los Azulejos la temporada pasada, su 18va en las Grandes Ligas. Luego hizo tres aperturas en la postemporada, al vencer a Seattle 8-2 en el cuarto juego de la Serie de Campeonato de la Liga Americana antes de recibir la pelota dos veces en la Serie Mundial contra los Dodgers de Los Ángeles. Trabajó cuatro entradas y un tercio, en las que permitió una carrera en el séptimo juego antes de que Toronto perdiera 5-4 en 11 episodios.

Fue agente libre en esta temporada baja después de firmar el año pasado un contrato de un año por 15,5 millones de dólares con los Azulejos. Planea volver a una rotación que parece profunda y que se espera incluya alguna combinación de Dylan Cease, Kevin Gausman, Shane Bieber, Trey Yesavage, Cody Ponce, el boricua José Berríos y Eric Lauer.

Scherzer ha ganado dos títulos de Serie Mundial, con Washington en 2019 y Texas en 2023. El ocho veces All-Star tiene récord de 221-117 con efectividad de 3,22 con los Diamondbacks, Tigres, Nacionales, Dodgers, Mets, Rangers y Azulejos.

Ocupa el 11mo lugar en la lista histórica con 3.489 ponches — 20 menos que el miembro del Salón de la Fama Walter Johnson. El único lanzador activo con más es Justin Verlander, octavo con 3.553.

