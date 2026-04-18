Max Muncy pega elevado de sacrificio ganador en la 11ma y Atléticos vencen 7-6 a Medias Blancas

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El lanzador de los Atléticos Luis Severino en la segunda entrada ante los Medias Blancas de Chicago el sábado 18 de abril del 2026. (AP Foto/Sara Nevis) AP

El elevado de Muncy al jardín izquierdo permitió que Jacob Wilson anotara, quien comenzó la entrada como corredor automático en segunda base y avanzó a tercera con un toque de sacrificio de Denzel Clarke.

Jack Perkins (2-0) ponchó a tres y permitió un hit en 2 1/3 entradas de relevo sin carreras.

Chicago anotó cinco carreras en la segunda entrada con el jonrón de Colson Montgomery en el primer lanzamiento del inning, el sencillo impulsor de Reese McGuire y el cuadrangular de tres carreras de Andrew Benintendi.

Los Atléticos respondieron con el segundo jonrón de la temporada de Wilson en la parte baja del episodio. Jeff McNeil añadió un elevado de sacrificio en la tercera y Tyler Soderstrom remolcó una carrera con un sencillo en la quinta.

Munetaka Murakami amplió la ventaja de Chicago a 6-4 con un jonrón solitario en la séptima. Los Atléticos empataron 6-6 en la parte baja del inning cuando Nick Kurtz conectó un jonrón de dos carreras al jardín derecho con una velocidad de salida de 115,3 mph.

Lucas Sims (0-2) permitió la carrera de la victoria.

___ Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP