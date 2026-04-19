Matt Fitzpatrick logra otro triunfo en desempate y vence a Scottie Scheffler en RBC Heritage

Fue prácticamente una repetición de lo ocurrido hace tres años, hasta el golpe hacia el hoyo 18 que, según Fitzpatrick, fue “de otro mundo”.

El inglés de 31 años silenció al público con un hierro 4 desde 204 yardas, un poco más a la izquierda de lo que pretendía, pero no menos magnífico. La bola superó el búnker, rodó más allá de la bandera y se detuvo a 13 pies para un birdie con el que venció a Scheffler y ganó el RBC Heritage por segunda vez.

El desempate fue casi una repetición de cuando Fitzpatrick derrotó a otro favorito estadounidense, Jordan Spieth, en un desempate del RBC Heritage hace tres años. Aquella vez, pegó un hierro 9 con el viento a favor que rodó hasta quedar a unos centímetros para el birdie ganador.

Esta vez, el hoyo final fue una bestia, el más difícil en Harbour Town el domingo.

“Fue bastante gracioso que el desempate fuera a seguir jugándose en el 18. Pensaba que iba a ser difícil, en cierto modo, separarnos porque es un hoyo tan complicado. Hacerlo como lo hice fue especial”, comentó Fitzpatrick.

Scheffler, que iba tres golpes atrás con cuatro hoyos por jugar, forzó el desempate con un par de birdies tardíos para una ronda de 67 golpes, 4 bajo par, y con algo de ayuda de Fitzpatrick, quien ejecutó un chip malo desde la derecha del green y falló un putt de par de 20 pies para su único bogey del día y un 70.

La galería a la que se le permitió entrar al fairway antes del green del 18 en juego regular llenó el Calibogue Sound con cánticos interminables de “¡Estados Unidos! ¡Estados Unidos!”. Volvieron a colocarse fuera de las cuerdas para ver a Fitzpatrick pegar un hierro 4 contra una brisa fuerte hacia una bandera situada apenas por encima del búnker.

Scheffler respondió con su peor swing del día: un hierro 6 que abrió tanto que se quedó 37 yardas corto del hoyo. Ejecutó un pitch soberbio a 8 pies, pero ni siquiera tuvo que cerrar cuando Fitzpatrick embocó el putt ganador.

Fitzpatrick dijo sobre aguantar para llevarse el triunfo: “Mucha garra”.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP