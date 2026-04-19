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Mason Miller domina y cierra un juego de 2 hits en la victoria de Padres 2-1 sobre Angelinos

ANAHEIM, California, EE.UU. (AP) — Mason Miller cerró un juego combinado de dos imparables para San Diego y así amplió su racha sin permitir carreras, y los Padres consiguieron sencillos impulsores el domingo de Xander Bogaerts y Bryce Johnson en una victoria por 2-1 sobre los Angelinos de Los Ángeles.

El relevista Mason Miller (22), de los Padres de San Diego, reacciona después de ponchar al último bateador para vencer a los Angelinos de Los Ángeles en juego de béisbol de Grandes Ligas del domingo 19 de abril de 2026, en Anaheim, California. (AP Foto/Caroline Brehman)
El relevista Mason Miller (22), de los Padres de San Diego, reacciona después de ponchar al último bateador para vencer a los Angelinos de Los Ángeles en juego de béisbol de Grandes Ligas del domingo 19 de abril de 2026, en Anaheim, California. (AP Foto/Caroline Brehman) AP

Bogaerts rompió el empate sin anotaciones en la cuarta entrada y Johnson puso el 2-0 en la séptima. Ambos hits llegaron con dos outs para ayudar a los Padres a llevarse dos de tres juegos en la serie.

Johnson terminó con dos de los cinco indiscutibles de San Diego, en su partido de múltiples imparables de la temporada.

Michael King (3-1) permitió un hit en cinco entradas en blanco, ponchó a seis y dio cuatro bases por bolas mientras sorteaba problemas. Ron Marinaccio, Kyle Hart, el venezolano Bradgley Rodriguez y Miller contuvieron a los Angelinos el resto del camino.

Miller ponchó a dos en una novena entrada perfecta para su octavo salvamento. Está a una entrada de igualar la racha más larga sin permitir carreras en la historia de los Padres, establecida por Cla Meredith con 33 entradas y dos tercios en 2006.

Miller, de potente recta, suma 27 ponches y dos bases por bolas en 11 entradas y un tercio esta temporada. Ha permitido apenas dos imparables.

Walbert Ureña (0-2) hizo la primera apertura de su carrera con los Angelinos, ponchó a ocho y permitió dos carreras en seis entradas y fracción. Se convirtió en el cuarto lanzador en la historia de la franquicia en registrar al menos ocho ponches en su debut.

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