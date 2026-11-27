A la protesta convocada por la Central Obrera Boliviana (COB) adhirieron maestros públicos, mineros, obreros y tuvo réplicas en otras ciudades. En Cochabamba, en el centro del país, cinco maestros fueron detenidos después de que la policía lanzara gases lacrimógenos a los manifestantes.

En La Paz la enorme columna paralizó las calles del centro de la ciudad pese a la vigencia de un estado de excepción.

“Esta es una marcha multitudinaria y pacífica porque la gente ya no aguanta más, hay un rechazo generalizado al incremento en el precio del diésel y seguiremos movilizados en las calles”, dijo el líder de la COB, Mario Argollo.

El aumento de 17% del precio del diésel encendió el rechazo de los transportistas de carga y de otros sectores productivos como los agricultores y mineros que usan ese combustible que ya no es subvencionado por el Estado. Según los choferes, el diésel importado es el más caro en la región después de Perú. El gobierno atribuyó el ajuste al incremento en el mercado internacional producto de la guerra en Medio Oriente.

Para la próxima semana los transportistas anunciaron una huelga indefinida. El gobierno ha convocado a un diálogo el fin de semana.

Entre junio y julio cortes de ruta paralizaron el país por 53 días en rechazo a las políticas del mandatario . El gobierno dispuso al vigencia de un estado de excepción para frenar las protestas.

La subvención estatal se mantiene a la gasolina que moviliza el transporte de pasajeros. El gobierno se comprometió ante el Fondo Monetario Internacional (FMI) a eliminar los subsidios a los combustibles el próximo año a cambio de un fondo de 1.900 millones de dólares para estabilizar la economía.

Paz heredó problemas acumulados durante gobiernos anteriores, entre ellos la caída en la producción de gas natural y de divisas, dificultades para importar productos e inflación. En un año de gestión no ha logrado resolver los problemas económicos.

Según el Banco Mundial la economía de Bolivia se contraerá 2,8% este año, lo que representa el peor desempeño estimado para América Latina.

FUENTE: AP