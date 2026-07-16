Más de la mitad de demócratas en Cámara de EEUU vota recortar ayuda a Israel en creciente división

El Capitolio de Estados Unidos, visto desde el Monumento a Washington, el 9 de julio de 2026, en Washington. (AP Foto/Julia Demaree Nikhinson) AP

El resultado de la votación, 104-314, no fue suficiente para incorporar la enmienda a un proyecto de ley más amplio sobre gasto en seguridad nacional, pero constituye un claro reflejo del cambio de actitudes que está dividiendo al Partido Demócrata y al país sobre la estrategia del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, en una guerra que se acerca a su tercer año.

La dirigencia demócrata de la Cámara se dividió sobre el tema en lo que en gran medida se consideró una votación de prueba de cara a las elecciones legislativas de mitad de mandato de noviembre, que determinarán el control del Congreso estadounidense. Más de 100 demócratas votaron a favor de la enmienda para eliminar los fondos de la ayuda militar exterior, y casi el mismo número votó en contra. La mayoría de los republicanos respaldó el mantenimiento de la ayuda a Israel.

El líder demócrata de la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, pese a haber anunciado su oposición a una medida que dejaría la ayuda en cero, afirmó que "por el bien de Israel y del pueblo palestino, la política estadounidense en Oriente Medio debe cambiar”.

Jeffries escribió en una carta a sus colegas, antes de una reunión privada del grupo parlamentario esta semana en la que se abordó el tema, que cree “que hay maneras más decisivas de lograr el cambio urgente necesario cuando se trata del gobierno de extrema derecha de Netanyahu”.

La creciente división sobre Israel amenaza con trastocar al Partido Demócrata, que se enfrenta a un flanco izquierdo energizado que está impulsando a los autoproclamados socialistas demócratas en un puñado de contiendas electorales clave para la Cámara, especialmente el mes pasado en Nueva York.

Mientras demócratas más tradicionales han respaldado el apoyo de Washington a Israel, un número cada vez mayor de diputados se ha distanciado de la estrategia de Netanyahu a medida que la guerra se ha prolongado como respuesta al ataque de Hamás sobre el sur de Israel del 7 de octubre de 2023.

La jefa de disciplina del grupo demócrata, Katherine Clark, de Massachusetts, anunció que apoyaría la medida para retener los fondos.

Los republicanos han aprovechado la división para presentar a los demócratas como superados por los elementos más radicales de la extrema izquierda, incluso cuando el presidente de la Cámara, Mike Johnson, enfrenta divisiones internas en sus propias filas, ya que los republicanos que siguen más fervientemente el movimiento “Estados Unidos primero” del presidente, Donald Trump, se inclinan por un menor gasto militar en el extranjero.

Según una encuesta de AP-NORC este mes, alrededor de un tercio de los adultos en Estados Unidos —incluida casi la mitad de los demócratas— cree que Israel ha cometido genocidio contra los palestinos durante la guerra en Gaza, una acusación planteada por algunas organizaciones de derechos humanos y negada enérgicamente por Israel y el gobierno de Estados Unidos.

Enmienda impulsada por el representante Thomas Massie

La enmienda para retirar la ayuda exterior a Israel fue presentada por el representante Thomas Massie, un republicano de Kentucky de inclinación libertaria que perdió su propia candidatura a la reelección después de que Trump respaldara a su rival.

Durante el debate en el pleno, Massie sostuvo que los 3.300 millones de dólares podrían gastarse mejor en el país en carreteras, puentes y fondos para los veteranos estadounidenses, especialmente en un momento en que el déficit nacional va en aumento. Señaló que las armas estadounidenses se usaron contra “civiles a menudo inocentes”.

“Creo que deberíamos ponerle fin; deberíamos ponerlos a dieta”, expresó Massie.

Pero el representante demócrata Steny Hoyer, de Maryland, que en su día tuvo un alto cargo en su partido, defendió el apoyo de larga data a Israel y advirtió en contra de retirar la ayuda estadounidense.

“Me opongo firmemente a esta enmienda, que socavaría peligrosamente la seguridad nacional estadounidense”, manifestó Hoyer. Añadió que limitaría la capacidad de Estados Unidos para confrontar a organizaciones terroristas como Hamás y Hezbollah, que, según dijo, “apuntan expresamente contra ciudadanos estadounidenses y personal militar”.

Legisladores, bajo presión antes de comicios de noviembre

Los legisladores enfrentan presión desde todos los frentes mientras se preparan para las elecciones de mitad de mandato este otoño.

El poderoso grupo proisraelí AIPAC alentó a sus simpatizantes a contactar a miembros del Congreso para hacer patente su oposición.

“Debemos asegurarnos de que su peligrosa enmienda sea derrotada”, indicó AIPAC en un comunicado antes de la votación.

Al mismo tiempo, la organización progresista J Street dio a los legisladores más margen para expresar sus puntos de vista, como hizo Jeffries, aunque el grupo se opuso a la enmienda por estar mal redactada y ser demasiado amplia.

Jeremy Ben-Ami, presidente del grupo, señaló en un comunicado que J Street reconoce “que, para muchos demócratas, esta es una de las pocas oportunidades de emitir un voto registrado que exprese oposición a la manera en que la asistencia militar estadounidense y las armas suministradas por Estados Unidos han sido utilizadas por el gobierno israelí en Gaza, Cisjordania, Líbano y otros lugares”.

Añadió que lo que une a la mayoría de los demócratas “es mucho más significativo” que esta votación, mientras trabajan para apoyar “la seguridad y los derechos tanto de los israelíes como de los palestinos”.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP