Más de 80 migrantes desaparecidos tras volcar un barco que salió de Libia, dice la ONU

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Unas 120 personas iban a bordo cuando la embarcación zarpó el domingo desde la localidad de Tajoura, en el noroeste de Libia. Posteriormente, el barco naufragó debido a las duras condiciones meteorológicas, según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).

Un buque mercante y un remolcador lograron salvar a 32 personas, y la guardia costera italiana las trasladó a la isla italiana de Lampedusa, en el sur del país. También se recuperaron dos cuerpos, indicaron las autoridades.

Libia ha sido un importante punto de tránsito para migrantes que huyen de la guerra y la pobreza en África y Oriente Medio. El país se sumió en el caos después del levantamiento en 2011 que derrocó al dictador Moammar Gadhafi, quien posteriormente falleció.

El incidente del domingo ocurre aproximadamente una semana después de que la guardia costera italiana encontró 19 cuerpos y rescató a 58 personas al interceptar una lancha inflable llena de migrantes a unas 80 millas náuticas de Lampedusa. El rescate se llevó a cabo con la guardia costera italiana operando en la zona libia de búsqueda y rescate durante condiciones meteorológicas adversas.

La diminuta isla de Lampedusa es el principal punto de entrada a Europa para los migrantes que cruzan el mar Mediterráneo desde el norte de África, y miles mueren durante el peligroso trayecto. La mayoría de las muertes se han atribuido a pequeñas embarcaciones que parten de las costas de Túnez y Libia.

La OIM informó el martes que el inicio de 2026 ha sido el más mortífero para los migrantes que cruzan el mar Mediterráneo desde 2014, con al menos 990 muertes registradas en lo que va del año. Mientras tanto, solo en el Mediterráneo central, 765 personas han muerto en 2026, lo que supone un aumento de alrededor del 150% en comparación con el mismo periodo del año pasado.

La directora general de la OIM, Amy Pope, dijo a The Associated Press a principios de este mes que la agencia está observando un número creciente de migrantes de Bangladesh, Pakistán, Afganistán y Sudán en embarcaciones en el Mediterráneo. “El tema de las personas que cruzan el Mediterráneo depende realmente de qué más está ocurriendo en el mundo y de los factores del momento: guerra, inestabilidad, falta de acceso a alimentos, violencia sexual; todas estas cosas impulsarán a la gente a desplazarse”, señaló Pope. _______ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP