americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Más de 3.300 personas han muerto en Irán durante la guerra

DUBÁI, Emiratos Árabes Unidos (AP) — Irán dio el lunes un nuevo balance de muertos por la guerra con Israel y Estados Unidos, cuando su jefe de medicina forense dijo que al menos 3.375 personas habían muerto en el conflicto.

Abbas Masjedi, jefe de la Organización de Medicina Legal de Irán, reportó la cifra.

Apenas cuatro de los fallecidos siguen sin estar identificados, dijo Masjedi en declaraciones citadas el lunes por la agencia de noticias Mizan del poder judicial y otros medios.

Masjedi no desglosó las bajas entre civiles y fuerzas de seguridad, y se limitó a señalar que 2.875 eran hombres y 496 eran mujeres.

Masjedi señaló que 383 de los muertos tenían 18 años o menos.

Las cifras de Masjedi plantearon dudas sobre si incluían o no a miembros de las fuerzas de seguridad, en particular dado el nivel de intensos bombardeos dirigidos contra bases militares y arsenales en el país.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Satonia Small, de la organización Something Safe To Do, habla ante reporteros cerca del lugar donde ocurrió un tiroteo masivo en Shreveport, Luisiana, el 19 de abril del 2026. (Jill Pickett/The Times-Picayune/The New Orleans Advocate via AP)

Mueren ocho niños en tiroteo masivo en Luisiana

Los delanteros Lionel Messi y Germán Berterame del Inter Miami celebra el gol de Berterame en el encuentro de la MLS ante el Colorado Rapids el sábado 18 de abril del 2026. (AP Foto/Geneva Heffernan)

Lionel Messi marca 2 goles y el Inter Miami vence 3-2 al Colorado Rapids

Takefusa Kubo e Inaki Ruperez de la Real Sociedad celebran tras ganar la final de la Copa del Rey al superar en penales al Atlético de Madrid el sábado 18 de abril del 2026. (AP Foto/Jose Breton)

La Real Sociedad conquista la Copa del Rey al vencer en penales al Atlético de Madrid

El presidente del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos, general Dan Caine, le habla a la prensa en el Pentágono en Washington el 16 de abril del 2026. (AP foto/Kevin Wolf)

Más de 10.000 soldados de EEUU refuerzan bloqueo a Irán pero hasta ahora no han abordado barcos

Destacados del día

EEUU intercepta buque iraní en Ormuz: Trump afirma que fue capturado tras intentar romper el bloqueo naval

EEUU intercepta buque iraní en Ormuz: Trump afirma que fue capturado tras intentar romper el bloqueo naval

Policías en el lugar en donde varias personas resultaron heridas cuando un vehículo atropelló a varios asistentes en un desfile por el Año Nuevo Lao, el sábado 4 de abril de 2026, en Broussard, Luisiana. (WBRZ via AP)

🚨 TRAGEDIA EN LUISIANA: 8 NIÑOS MUERTOS EN TIROTEO TRAS DISPUTA FAMILIAR

Cuba distribuye petróleo ruso: alivio temporal no cubre ni un mes de crisis energética

Cuba distribuye petróleo ruso: alivio temporal no cubre ni un mes de crisis energética

Los delanteros Lionel Messi y Germán Berterame del Inter Miami celebra el gol de Berterame en el encuentro de la MLS ante el Colorado Rapids el sábado 18 de abril del 2026. (AP Foto/Geneva Heffernan)

Lionel Messi marca 2 goles y el Inter Miami vence 3-2 al Colorado Rapids

Irán cierra Ormuz y Trump advierte: No pueden chantajearnos en plena escalada de tensión

Irán cierra Ormuz y Trump advierte: "No pueden chantajearnos" en plena escalada de tensión

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter