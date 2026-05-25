Más de 20 hospitalizados después de que alguien pareciera rociar una sustancia desconocida en Tokio

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Trabajadores de emergencias se reúnen después de que una persona supuestamente rociara una sustancia que causó olor en Tokio, Japón, el lunes 25 de mayo de 2026. (AP Foto/Eugene Hoshiko) AP

El Departamento de Bomberos de Tokio indicó que 26 personas dijeron haber desarrollado de repente dolor de garganta y sentirse mal cerca del complejo comercial Ginza Six, y que todas salvo una fueron trasladadas a un hospital. Se creía que sus síntomas eran leves, señalaron los funcionarios.

Funcionarios de bomberos y de la policía manifestaron que se estaba llevando a cabo una investigación. El diario Yomiuri, el de mayor circulación, informó que la policía ha detectado rastros de gas lacrimógeno en la pared.

Había decenas de camiones de bomberos y ambulancias estacionados ante el complejo, y las calles aledañas fueron cerradas temporalmente. Imágenes de televisión mostraron a bomberos y funcionarios con trajes de materiales peligrosos asistiendo a personas, y a algunas de ellas siendo sacadas del edificio.

Yuzo Tsuda, un residente de Tokio de 78 años, contó a The Associated Press que caminó hacia el complejo comercial después de almorzar con amigos, atraído por el alboroto, cuando de repente sintió dolor en la garganta y empezó a toser. Explicó que la molestia en la garganta disminuyó aproximadamente una hora después y que no tenía previsto ir al hospital.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP